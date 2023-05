1. FC Bocholt: Nächster Zugang! 19-jähriger Abwehrspieler erhält Zweijahresvertrag

Der 1. FC Bocholt hat den nächsten Spieler unter Vertrag genommen. Diesmal handelt er sich um einen talentierten Abwehrspieler.

Nach Noah Salau (Wuppertaler SV) - RevierSport berichtete - hat der 1. FC Bocholt das Nachwuchstalent Dustin Heveling aus der eigenen U19 jetzt mit einem Vertrag für die Profimannschaft ausgestattet.

Der 19-jährige Bocholter unterzeichnete am Hünting einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025.

Heveling ist aktuell noch für die U19 des 1. FC in der A-Junioren Niederrheinliga spielberechtigt, trainierte aber bereits seit Winter regelmäßig bei den Regionalliga-Profis mit.

In der Partie gegen RW Ahlen (4:2) feierte er Ende Februar sein Debüt in der Regionalliga West. Vor seinem Wechsel zum 1. FC Bocholt wurde Heveling bei der DJK 97/30 Lowick ausgebildet.

Die bisherigen Abgänge: Kevin Grund, Marcel Platzek (beide SV Schermbeck), Andre Bugla (Blau-Weiß Dingden), Max Mahn (PSV Wesel-Lackhausen), Mika Hanraths (Alemannia Aachen) und Florian Abel (Ziel unbekannt).

Christopher Schorch, Kaderplaner und Assistent des Präsidiums, sagt: "Als ich Dustin damals für die U19 verpflichtet habe, habe ich ihm aufgezeigt, was wir von ihm erwarten und was wir als Verein ihm bieten können. Umso erfreuter bin ich nun, dass seine Entwicklung bislang so positiv ist und wir dieses große Talent weiter an uns binden konnten. Dustin ist ein feiner Kerl, der die richtige Einstellung und Mentalität für den Profifußball hat und der bei uns die nächsten Schritte gehen kann."

Heveling ergänzt: "Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir vom 1. FC entgegengebracht wurde. Ich werde mich bemühen, das Beste aus dieser großen Chance zu machen und freue mich auf die kommende Saison."