1. FC Bocholt: Trainer freut sich auf "Malle" mit dem Team und lobt Platzek - "Eine Maschine!"

Der 1. FC Bocholt ist jetzt auch offiziell durch! Dementsprechend groß war die Erleichterung und die Freude bei Trainer Marcus John nach dem 4:2-Sieg auf Schalke.

Vor 600 Zuschauern, davon rund 300 Fans des 1. FC Bocholt, machte der Aufsteiger mit einem 4:2-Sieg gegen die U23 des FC Schalke 04 den Klassenerhalt in der Regionalliga West perfekt.

Marcus John, der in den letzten Monaten als Sportchef und Trainer in Personalunion agierte und die Bocholter letztendlich zum Ligaverbleib führte, war demensprechend glücklich und stolz. Er wird den 1. FC bekanntlich Richtung KFC Uerdingen verlassen.

RevierSport hat nach dem Bocholter Sieg auf Schalke mit John gesprochen. Auch über Doppel-Torschütze Marcel Platzek, der in 21 Ligaspielen in dieser Saison satte elf Treffer zum Klassenerhalt beisteuerte.

Marcus John, herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Was ist in Ihnen nach dem Schlusspfiff vorgegangen?

Danke. Ich war und bin natürlich super erleichtert. Die Mannschaft hat in dieser Saison auch einige Tiefen überstehen müssen. Dass wir das alles so geschafft haben, macht mich glücklich. Es ist einfach schön zu sehen, wenn man etwas anfängt, eine Einheit formt und dann das Ergebnis so positiv ist. Ich wollte mich auch auf diesem Weg noch einmal bei den Verantwortlichen Wolfgang Jansen und Ludger Triphaus für ihr Vertrauen bedanken. Mein Ziel war es immer, dass ich dieses mit dem Klassenerhalt zurückzahle.

Verlassen Sie Bocholt Richtung KFC Uerdingen auch mit einem weinenden Auge?

Natürlich. Ich bin in dieser Beziehung weich. Ich habe mich an die Mannschaft, die Fans, die Leute drumherum wie Betreuer, Busfahrer und viele andere Menschen gewöhnt. Ich verlasse sie ungern. Aber das gehört alles zum Geschäft dazu.

Auch Marcel Platzek, der zum SV Schermbeck wechselt, geht im Sommer. Mit welchen Worten würden Sie diesen Stürmer beschreiben?

Er ist eine echte Maschine! Sportlich gesehen ist 'Platzo' eine Tormaschine und hat Großes für die Mannschaft und den Verein geleistet. Aber auch menschlich gesehen ist er eine Maschine. Er hält den Laden zusammen, sorgt für tolle Stimmung innerhalb der Kabine und ist dann auch wieder ernst, wenn es sein muss. Man kann den Schermbeckern zu diesem Transfer nur gratulieren und viel Spaß mit 'Platzo' wünschen. Er wird auch dort seine Tore machen.

Wie sieht jetzt der Fahrplan bis zum Saisonende aus?

Wir werden das Training jetzt etwas herunterfahren. Das haben sich die Jungs auch verdient. Trotzdem wollen wir uns natürlich mit den Spielen gegen den 1. FC Kaan-Marienborn und Rot-Weiß Oberhausen vernünftig aus der Saison verabschieden. Nach dem letzten Spieltag geht es für uns dann nach Mallorca.

"Malle": Und der Trainer kommt mit?

Klar! Ich bin zwar Sportchef und Trainer, weiß aber auch, wann ich es dann auch nicht mehr bin. Ich habe ein tolles Verhältnis zu den Jungs und wir wollen auf 'Malle' gemeinsam Spaß haben und auf den Klassenerhalt, auf die gute Saison und die Zusammenarbeit anstoßen.