Preußen Münster: Nach Aufstieg - Entscheidung um Grote-Zukunft ist gefallen

Der SC Preußen Münster hat am vergangenen Wochenende den Aufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht. Wenige Tage später gibt es die erste Personalentscheidung.

Dennis Grote, Mittelfeld-Stratege des SC Preußen Münster, wird nicht müde. Am 9. August wird der ehemalige Bundesligaprofi des VfL Bochum 37 Jahre alt und wird dann immer noch dem Kader SCP angehören.

Denn der frischgebackene Drittliga-Aufsteiger gab am Dienstag, 25. April 2023, die Vertragsverlängerung mit Grote bekannt.

Schon in der Jugend hat sich Grote seine Schuhe an der Hammer Straße geschnürt, später spielte er von 2012 bis 2014 auch bei den Profis.

Als er im letzten Sommer zum SC Preußen zurückkehrte, war die Mission klar, mit der er antrat: Den Adlerclub zurück in die 3. Liga führen. Als am Samstagnachmittag feststand, dass er gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen diese Mission erfolgreich erfüllt hat, war ihm die Freude ins Gesicht geschrieben.





"Es fühlt sich überragend gut an. Das sind die Momente, die man als Spieler erleben will. Das Jahr und die ganze Arbeit haben sich gelohnt. Für mich ist es mit der Verbundenheit vielleicht auch nochmal besonderer, wenn das denn geht", sagte Grote unmittelbar nach dem Aufstieg.

Dennis Grote gegenüber RevierSport: "Wir haben uns geeinigt und den Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Wir haben Gespräche geführt und uns gefragt: Was möchte der Trainer, was möchte der Sportchef, wie fühle ich mich: Bin ich in der Lage noch weiter eine tragende Rolle zu spielen? Ich bin zu der Antwort gekommen, dass ich das alles noch weiter fortführen kann. Ich bin topfit und freue mich auf die neue Saison mit dem SCP in der 3. Liga."

Nun folgte die Vertragsverlängerung. "Dennis hat auf und neben dem Platz mit seiner Erfahrung genau die Führungsrolle eingenommen, die wir uns von ihm versprochen haben und war ein ganz wichtiger Faktor für die herausragende Saison der ganzen Mannschaft. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, dass wir auch nächstes Jahr auf Dennis bauen können" kommentiert Peter Niemeyer, Geschäftsführer Sport beim SCP, die Vertragsverlängerung und betont: "Als Stratege im Mittelfeld bringt Dennis enorme Fähigkeiten mit und lenkt dort unser Spiel. Genau diese Qualitäten gepaart mit seiner Erfahrung werden wir auch kommende Saison benötigen."

In der aktuellen Saison kommt Grote auf 29 Einsätze in der Liga. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete sieben Treffer vor. Insgesamt bringt der 36-Jährige die Erfahrung 69 Bundesliga-Spielen, 50. Zweitliga-Einsätzen und 184 Partien in der 3. Liga mit. Für Preußen Münster kommt er auf mittlerweile 125 Pflichtspiele. Weitere werden ab dem 1. Juli folgen - dann in der 3. Liga.