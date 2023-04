Preußen Münster ist aufgestiegen! Am Samstag wurde der Spitzenreiter der Regionalliga West seiner Favoritenrolle gerecht und siegte mit 2:0.

Es ist vollbracht! Preußen Münster feiert nach dem Abstieg 2020 die Rückkehr in die 3. Liga. Beim Heimspiel gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf am Samstagnachmittag gab es einen 2:0-Erfolg.

Nachdem die Mannschaft von Cheftrainer Sascha Hildmann in der letzten Saison denkbar knapp und dramatisch an Rot-Weiss Essen scheiterte und die Drittliga-Rückkehr verpasste, war Münster in dieser Spielzeit das mit Abstand beste Team der Liga und kürte sich verdient zum souveränen Meister.

Bereits einige Stunden vor dem Anpfiff war für die Adlerträger alles angerichtet: Der 1. FC Düren bestätigte, dass sie den Einspruch aus der 0:2-Wertung gegen Münster freiwillig zurückgezogen hatten und somit dem SCP die Chance ermöglichten, vor eigenem Publikum aufzusteigen. Die Hammer Straße war an diesem 31. Spieltag mit 12.794 Zuschauern restlos ausverkauft und komplett in grün-schwarzer Hand.

Zurück zum Spiel: In der Anfangsphase war den Preußen durchaus die Nervosität anzumerken. Es ging schließlich um viel. Im Verlauf der ersten Hälfte wurden die Hausherren aktiver. Vor allem der agile Yassine Bouchama war ein absoluter Aktivposten in der Offensive. Vier Minuten vor dem Pausentee brachen dann doch alle Dämme. Nach einer Ecke drückte Innenverteidiger Simon Scherder den Ball zur 1:0-Führung über die Linie.





In der zweiten Halbzeit entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, aber spätestens durch das 2:0 von Joker Deniz-Fabian Bindemann (66.) war der Aufstieg in trockenen Tüchern.

In der Schlussphase sah dann noch Düsseldorfs Ephraim Kalonji (84.) nach einer Rudelbildung die Rote Karte. Pünktlich pfiff Schiedsrichter Martin Ulankiewicz ab - und die Preußen-Fans feierten den Aufstieg mit einem Platzsturm. Ganz Münster war in Ekstase.