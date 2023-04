SG Wattenscheid: Ligaunabhängige Vertragsverlängerung - Stammspieler gibt Zusage

Die Kaderplanung der SG Wattenscheid 09 nimmt Fahrt auf. Der abstiegsbedrohte Regionalligist hat den Vertrag mit einem "wichtigen Spieler" ligaunabhängig verlängert.

Mit Blick auf den Kader der kommenden Saison ist bei der SG Wattenscheid 09 bisher nicht allzu viel passiert. Keine Überraschung, ist die künftige Ligazugehörigkeit des Vereins einige Wochen vor dem Ende der Saison noch offen, auch wenn die Tendenz nach der jüngsten Niederlage (0:3 gegen Schalke II) eher in Richtung Abstieg in die Oberliga zeigt.

Nun aber sorgte die SGW bei einer Personalie für Klarheit: Frederik Wiebel hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert - und das unabhängig vom möglichen Klassenerhalt oder Abstieg. Wiebel spielt seit 2020 für die Wattenscheider und ist aktuell Stammspieler in der Defensive von Trainer Christian Britscho.

In diesem Jahr bestritt Wiebel alle möglichen Regionalliga-Partien von Beginn an und meldete sich so eindrucksvoll nach seinem Kreuzbandriss zurück. Insgesamt kommt der gebürtige Bochumer auf 34 Pflichtspieleinsätze im schwarz-weißen Trikot.

"Dass Freddy Wiebel im Sommer bereits ins seine vierte Saison mit der SG Wattenscheid 09 geht, spricht für seine beachtliche sportliche Entwicklung", betont Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo in einer Mitteilung des Vereins. "2020 kam Freddy aus der Bezirksliga zu uns, und mauserte sich zum wichtigen Spieler in der Ober- und Regionalliga. Diese erfreuliche Vertragsverlängerung spricht sowohl für ihn, als auch für den vom Verein eingeschlagenen Weg."





Damit ist Wiebel einer von acht Spielern, die laut der Datenbank von transfermarkt.de einen Vertrag über den Sommer hinaus besitzen. Das sind ansonsten Daniel Dudek (Rückkehr nach Leihe von Westfalia Herne), Seiya Ihara, Jeffrey Malcherek, Timm Esser, Eduard Renke, Nico Lucas und Marco Cirillo.

"Ein gewisser Stamm an Spielern steht ja jetzt schon fest. Zurzeit führen wir weitere Gespräche", sagte Pozo y Tamayo dieser Redaktion in der vergangenen Woche. "Einige Entscheidungen sind natürlich auch abhängig von der Ligazugehörigkeit. Sobald dahingehend Klarheit herrscht, können wir auch die Kaderplanung weiter vorantreiben."