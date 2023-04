SV Rödinghausen: 18-jähriges Juwel erhält Einladung vom DFB

Der SV Rödinghausen hat nur eines der letzten acht Spiele verloren. Das ist auch ein Verdienst der aktuellen Nummer eins.

Ende Februar rückte Leon Wechsel, der eigentlich zum Jung-Jahrgang der U19 des SV Rödinghausen zählt und auch in der Saison 2023/2024 offiziell noch A-Jugendlicher ist, zwischen die Pfosten in der Regionalliga.

Und: In dieser Zeit kam der SV Rödinghausen zu fünf Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage. Wechsel kassierte nur sechs Gegentore, hielt dreimal den Kasten sauber.

Die starken Leistungen des 18-jährigen Torwart-Juwel wurden nun auch vom DFB registriert, der Wechsel für das Torwart-Elite-Camp in Bad Gögging nominiert hat.

Dort wird Wechsel vom 16. bis 19. April an dem Lehrgang teilnehmen, zu dem insgesamt 24 Keeper eingeladen wurden.

SV Rödinghausen: Diese Spieler haben Vertrag für 2023/24 Patrick Choroba, Ramien Safi, Patrick Kurzen, Tiago Estevao, Maximilian Hippe, Lasse Jürgensen, Julian Wolff, Jonathan Riemer, Dominique Domröse, Leon Wechsel, Mirko Schuster, Marco Hober, Mattis Rohlfing, Jan Bach, Jeff-Denis Fehr, Nico Alexander Tübing, Malte Meyer, Dino Bajric (Alemannia Aachen), Thilo Köpken (Rot-Weiss Koblenz)

"Leon hat eine tolle Entwicklung genommen und diese Nominierung ist eine großartige Auszeichnung für ihn, aber auch für uns als Verein. Es zeigt wieder einmal, wie gut die enge Verzahnung mit unserem Jugendbereich funktioniert. An dieser Stelle gilt unserem Torwarttrainer Benjamin Gommert, als auch unseren Jugendkoordinatoren Daniel Lichtsinn und Florian Langer, der Leon zur U17 an den Wiehen geholt und trainiert hat, ein großes Lob. Dass der Weg für immer mehr Talente bis in die 1. Mannschaft führt ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger kontinuierlich guter Arbeit", sagt SVR-Geschäftsführer und -Sportchef Alexander Müller.

Die nominelle Nummer eins Tiago Estevao kuriert aktuell eine Verletzung aus. Der 20-Jährige konnte ebenfalls auf sich aufmerksam machen und hatte nach RS-Informationen einige Anfragen aus dem Profibereich.

Für den 18-jährigen Schüler startet dann am Donnerstag die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt am kommenden Samstag - mit einer Menge neuer Erfahrungen von einem Lehrgang des Deutschen Fußballbundes im Gepäck.