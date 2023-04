Schalke II: Treichel schwärmt nach Top-Auftritt: "Schalke ist tief in meinem Herzen"

Justin Treichel hat beim 3:0 gegen die SG Wattenscheid 09 eine starke Leistung gezeigt. Nach dem Spiel schwärmte das Torhüter-Talent vom S04.

Justin Treichel musste in dieser Saison lange auf seine Chance warten. Jetzt ist sie gekommen und der 20-Jährige scheint sie zu ergreifen. Beim 3:0 (0:0) der U23 des FC Schalke gegen die SG Wattenscheid brachte er vor den Augen von S04-Cheftrainer Thomas Reis die gegnerischen Stürmer zur Verzweiflung. Allen voran Kim Sané, der alleine dreimal im 1:1 gegen Treichel scheiterte.

Es war erst sein drittes Spiel in dieser Regionalligasaison. Im vergangenen Sommer war der aus Duisburg stammende Torhüter aus der U19 des S04 zur U23 gekommen. Lange war gar nicht klar, ob das Eigengewächs aus der Knappenschmiede überhaupt einen Anschlussvertrag bekommen würde.

Aber in seinem zweiten Jahr bei der U19 legte er nochmal einen Leistungssprung hin. Schalkes U19-Trainerlegende Norbert Elgert sprach sich für eine weitere Beschäftigung aus und empfahl ihn weiter.

Das scheint sich jetzt auszuzahlen. „Das war eine absolute Topleistung“, lobte sein Trainer Jakob Fimpel Treichel. Zu überraschen scheint es ihn nicht: „Er macht einfach das, was er das gesamte Jahr im Training gemacht hat und in den Testspielen.“





Mit den Torhütern habe Schalke ohnehin kein Problem. Das gilt für die U23, für die Profis allerdings nur bedingt. Denn nach der Verletzung von Ralf Fährmann, die ihn einige Wochen außer Gefecht setzen wird, und der Kreuzbandverletzung von Justin Heekeren stehen Reis aktuell mit Alexander Schwolow und dem Routinier Michael Langer nur zwei Torhüter zur Verfügung.

Da ist es vielleicht für Reis gut gewesen, zu sehen, dass sich da mit Treichel auch noch jemand entwickelt, den man vielleicht mal bringen kann. Denn, wie abgeklärt er im Eins-gegen-Eins agierte, das war schon richtig gut. „Ich habe ihn gar nicht gesehen nach dem Spiel. Aber klar ist das immer gut, wenn viele von oben da sind und man seine Leistung bringt und sich dann zeigen kann“, sagte Treichel nach dem Abpfiff und fügte schnell an: „Aber dazu kann ich nichts sagen.“

Er ist erstmal froh, dass er sich überhaupt zeigen kann. Denn zu Beginn der Saison stand Treichel meistens gar nicht im Kader der Regionalligamannschaft. Die klare Nummer eins war Heekeren, der zwar bei den Profis trainierte, aber unten spielte. Nach dessen Verletzung rückte Ersatzmann Radomir Novakovic zwischen die Pfosten, Treichel auf die Bank.

Schalke ist tief in meinem Herzen. Ich spiele sieben Jahre hier und habe ja nochmal um zwei Jahre verlängert. Das ist nicht einfach so, das ist schon persönlich Justin Treichel

Erst nachdem klar war, dass der Vertrag von Novakovic zum Ende der Saison wegen dem Erreichen der Altersgrenze nicht verlängert wird, kam Treichel vor zwei Wochen beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf II zu einem Debüt. „Ja, ich bin sehr froh. Ich bin sehr motiviert. Ich habe die ganzen Monate gearbeitet und immer darauf gewartet“, erklärte Treichel. „Dann hatte ich natürlich auch etwas Glück, weil ich in meinem ersten Spiel sofort eine gute Leistung gezeigt habe, auch danach in Ahlen. Gegen Wattenscheid ist es auch nochmal gut gelaufen. Das war jetzt das dritte gute Spiel in Folge. Das kann auf jeden Fall so weiter gehen.“

Natürlich will er sich weiterentwickeln. Um seine starke Leistung gegen Wattenscheid macht er aber nicht viel Aufheben. „Das ist im Endeffekt mein Job. Also gerade nach so einer Partie, wo der Gegner Chance um Chance herausspielt und man einen nach dem anderen hält, ist das im Endeffekt auch einfach meine Aufgabe, mal drei oder vier Dinger zu halten.“

Man darf also gespannt sein, wohin sein Weg noch führt. Denn Schalke ist nicht nur irgendein Verein für ihn. „Schalke ist tief in meinem Herzen. Ich spiele sieben Jahre hier und habe ja nochmal um zwei Jahre verlängert. Das ist nicht einfach so, das ist schon persönlich“, bestätigte er.