Regionalliga West: Schalke-Talent Sané schockt Wattenscheid im Duell mit seinem Bruder

Die U23 des FC Schalke 04 hat die SG Wattenscheid 09 mit 3:0 besiegt. Im Duell der Sané-Brüder gelang Sidi ein Doppelpack. Der Abstieg der SGW rückt näher.

Der Abstieg der SG Wattenscheid 09 aus der Regionalliga West rückt näher. Am Samstagmittag verlor die SGW das Auswärtsspiel bei der U23 des FC Schalke 04 mit 0:3 (Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker). Es war die dritte Niederlage in Serie für den Tabellenvorletzten.

Damit beträgt der Rückstand des Teams von Christian Britscho auf den ersten Abstiegsplatz elf Punkte - bei nur noch vier ausstehenden Spielen und vor den Partien der Konkurrenten im Tabellenkeller am Samstagnachmittag (hier geht es zu den Livetickern). Allerdings könnte Wattenscheid noch drei Punkte am grünen Tisch zugesprochen bekommen. Schalke bleibt nach dem dritten Sieg in Serie Sieg im oberen Mittelfeld der Tabelle.

Im Duell der Brüder Kim Sané (Wattenscheid) und Sidi Sané (S04) hatte anders als im Hinspiel, das die 09er 2:1 gewannen, diesmal der Schalker die Nase vorne. Der 19-Jährige war maßgeblich am Sieg der Gelsenkirchener beteiligt, obwohl er erst kurz nach dem Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Mit einem Doppelschlag in der 66. und 69. Minute brachte er die Gastgeber vor 850 Zuschauern im Parkstadion mit 2:0 in Führung.

Weniger kaltschnäuzig vor dem Tor präsentierte sich Kim Sané, der mehrere Male an Schalke-Keeper Justin Treichel scheiterte. Und auch seine Teamkollegen vergaben zahlreiche vielversprechende Gelegenheiten.

Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit beseitigten die Königsblauen dann auch die letzten Zweifel am Sieg. Daniel Kyerewaa verwandelte einen Elfmeter (88.).