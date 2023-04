Regionalligist Preußen Münster ist nur noch wenige Schritte vom ersehnten Aufstieg in die 3. Liga entfernt.

Preußen Münster ist in der Regionalliga West auf Rekordkurs und spielt bislang eine überragende Saison. Nach 28 Partien hat die Elf von Erfolgscoach Sascha Hildmann 69 Zähler auf dem Konto. Das macht einen Punkteschnitt von 2,46.

Die beste Offensive, die beste Defensive (gemeinsam mit Rödinghausen), die beste Heimmannschaft, die beste Auswärtsmannschaft, die meisten Siege – all diese Statistiken gehen auf das Konto der Adlerträger. Der Aufstieg ist den Münsteranern nur noch rechnerisch zu nehmen.

Doch Erfolge wecken auch Begehrlichkeiten. Mit Nicolai "Rambo" Remberg und Henok Teklab werden bereits zwei Leistungsträger den Verein verlassen.

Den zentralen Mittelfeldspieler Remberg, der schon sechs Treffer erzielte, soll es zum Zweitligisten Holstein Kiel ziehen. Flügelflitzer Teklab soll derweil nach Informationen der "Westfälischen Nachrichten" zum Europa-League-Viertelfinalisten Royale Union St. Gilloise wechseln.

Ein weiterer Abgang könnte Deniz-Fabian Bindemann sein. Der Angreifer ist mit seiner aktuellen Situation nicht zufrieden. In dieser Saison bestritt Bindemann nur elf Pflichtspiele und stand ein einziges Mal in der Startelf.

Dabei ist der 20-Jährige ein großes Talent aus der eigenen Jugend. Seit 2014 spielt er für Preußen Münster und debütierte bereits mit 18 in der Regionalliga. In den ersten anderthalb Jahren erzielte der Youngster 13 Treffer in 36 Partien. Seit dieser Spielzeit kommt der gebürtige Münsteraner allerdings nicht an den beiden Torjägern Gerrit Wegkamp (18 Tore) und Andrew Wooten (14 Tore) vorbei und ist meistens zum Zuschauen verdammt.

Der Vertrag mit Bindemann läuft am 30. Juni 2023 aus. Zwar sind die Preußen um Sportchef Peter Niemeyer bemüht, das Sturm-Juwel perspektivisch über den Sommer hinaus zu halten, aber die Zeichen stehen eher auf Abschied. Nach "Bild"-Informationen soll – trotz der geringen Einsatzzeiten – Holstein Kiel an seiner Verpflichtung großes Interesse haben. Auch Fortuna Düsseldorf, der VfL Bochum und SC Paderborn sollen sich ebenfalls mit Bindemann beschäftigen.

Markus Peter, Bindemanns Berater, bestätigte gegenüber der "Bild" Gespräche mit anderen Vereinen: "Wir sind mit seiner Entwicklung bei Preußen natürlich nicht zufrieden." Nach neun gemeinsamen Jahren könnte die Zeit des Stürmers an der Hammer Straße bald zu Ende gehen…