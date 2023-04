Regionalliga: Trotz 1:2-Pleite gegen Fortuna Köln - Terranova mit Lob für sein Team

Trotz der 1:2-Niederlage von Rot-Weiß Oberhausen im Nachholspiel gegen Fortuna Köln lobte RWO-Trainer Mike Terranova seine Mannschaft. Der Plan von Gästetrainer Markus von Ahlen ging unterdessen auf.

Rot-Weiß Oberhausen verlor das Nachholspiel des 26. Spieltags der Regionalliga West gegen Fortuna Köln mit 1:2 (0:1). Lars Lokotsch brachte die Gäste aus Köln in der 29. Minute mit seinem zwölften Saisontor in Führung.

Nur zwei Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit legte Köln in Form von Stipe Batarilo-Cerdic einen weiteren Treffer nach. Der Anschlusstreffer von Jan-Lucas Dorow in der ersten Minute der Nachspielzeit kam aus Sicht der Oberhausener zu spät.

In der 69. Minute hatten die Oberhausener den ersten Torschrei bereits auf den Lippen. Beim Treffer von Kilian Skolik entschied der Schiedsrichter jedoch auf Abseits. Deshalb war der späte Anschlusstreffer kein wirklicher Trost für Torschütze Dorow.

„Es ist natürlich ärgerlich, wenn man kurz vor dem Ende ein Tor schießt, das im Endeffekt nicht mehr viel bringt. Wäre der Treffer früher gefallen oder hätte der Treffer von Skolik gezählt, wäre es nochmal richtig wild geworden”, erklärte Dorow nach der Partie. Weitere Infos zum Spiel gibt es hier.

Auf der anschließenden Pressekonferenz sprach Oberhausens Cheftrainer Mike Terranova seiner Mannschaft trotz der Niederlage ein Lob aus, auch weil RWO im Spiel gegen Köln auf einige Leistungsträger verzichten musste. Im Vergleich zur letzten Partie gegen Düsseldorf standen Kelvin Lunga, Sven Kreyer, Jerome Propheter, Nico Klaß und Sebastian Mai nicht zur Verfügung.

Wenn wir das Tor etwas früher gemacht hätten, dann hätten wir noch einen Punkt mitgenommen, da bin ich mir sicher. Mike Terranova

„Nach dem 0:2 haben wir gezeigt, was wir eigentlich vorhatten. Wir haben aggressiv nach vorne gespielt und hatten viele gute Chancen. Wenn wir das Tor etwas früher gemacht hätten, dann hätten wir noch einen Punkt mitgenommen, da bin ich mir sicher. Im Großen und Ganzen kann ich nur ein Lob an meine Mannschaft aussprechen. Vor der Partie sind uns viele erfahrene Spieler weggebrochen, aber die Jungs haben das dennoch super gemacht. Schade, dass sie sich nicht belohnt haben”, bilanzierte Terranova nach dem Spiel.

„Oberhausen hat uns alles abverlangt”

Durch den Sieg gegen Oberhausen konnte Fortuna Köln den Negativtrend von zuletzt zwei Niederlagen in Folge beenden. Auch der Plan von Gästetrainer Markus von Ahlen in Bezug auf den zweiten Durchgang ging auf.

„Am Ende der Partie haben wir es unnötig spannend gemacht. Oberhausen hat gezeigt, dass sie wirklich gute und talentierte Spieler in ihren Reihen haben. Das späte Gegentor haben wir uns selber zuzuschreiben. Der Plan war, nach der Halbzeit aktiv rauszukommen und das zweite Tor nachzulegen, nachdem wir zuvor ein Stück weit zu passiv waren. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für uns, auch wenn uns Oberhausen alles abverlangt hat”, erklärte der Kölner Cheftrainer im Anschluss der Partie.

Des Weiteren lobte der Ex-Profi die gute Stimmung im Stadion Niederrhein. „Für ein Spiel am Mittwochabend war es eine schöne Atmosphäre. Im Stadion herrschte eine gute Stimmung und ich glaube, dass die Fans ein abwechslungsreiches und interessantes Regionalligaspiel gesehen haben.”

Am kommenden Samstag steht für Rot-Weiß Oberhausen das Auswärtsspiel beim Tabellenführer Preußen Münster an. Fortuna Köln empfängt am Sonntag die U23 von Borussia Mönchengladbach.