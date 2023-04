Regionalliga: RWO kassiert dritte Heimpleite und rutscht auf Platz sieben ab

Rot-Weiß Oberhausen hat das Nachholspiel in der Regionalliga West gegen Fortuna Köln mit 1:2 verloren.

Rot-Weiß Oberhausen kann - wie Fortuna Köln auch - in der Regionalliga nicht mehr viel reißen. Vor dem Nachholspiel am Mittwoch lag RWO auf Platz sechs, 22 Punkte hinter dem souveränen Spitzenreiter Preußen Münster.

Daher hat RWO derzeit nur ein Ziel: Den Gewinn im Niederrheinpokal. Hier steht am 3. Juni der Finaltag der Amateure an, wo RWO auf Rot-Weiss Essen trifft. Und die Partien in der Liga sind aktuell die Chance, sich für das Finale einzuspielen - beziehungsweise für die Akteure sich zu empfehlen für die Startelf.

Gegen Fortuna Köln gelang das beim 1:2 (0:1) nur bedingt. Die Oberhausener kamen ordentlich in die Partie, die 15 Minuten später angepfiffen wurde, weil die Fortuna im Stau stand.

Die erste Chance hatte aber der Gast durch Lars Lokotsch. Nach 29 Minuten machte es der Angreifer besser, als er zum 1:0 für die Fortuna traf. Arnold Budimbu setzte Dustin Willms mit einem schönen Pass in den Strafraum in Szene. Dieser legte den Ball quer in die Mitte und Lokotsch musste den Ball aus kurzer Distanz nur noch einschieben.

Bei diesem 1:0 blieb es bis zur Pause, RWO selber hatte keine große Möglichkeit, selber zu treffen.

RWO: Benz - Fassnacht, Öztürk, Berzel (69. Yalcin), Boche (64. Donkor) - Holthaus, Ngyombo - Winter, Rexha (56. Dorow), Heinz - Skolik Fortuna Köln: Weis - Nadjombe (85. Derbali), Langer, Scholz, Langer - Stanilewicz (91. Beltran), Batarilo-Cerdic - Willms (69. Wellers), Kegel (70. Marquet), Budimbu - Lokotsch Tore: 0:1 Lokotsch (29.), 0:2 Batarilo-Cerdic (48.), 1:2 Dorow (91.) Schiedsrichter: Felix Weller

Nach dem Wechsel gab es sofort die erneute kalte Dusche für RWO, denn Stipe Batarilo-Cerdic erhöhte für die Gäste auf 2:0. Die Kleeblätter versuchten, nochmal in die Partie zu kommen. Es gab auch Chancen, aber am Ende war immer ein Kölner Bein dazwischen oder die Oberhausener trafen die falsche Entscheidung.

Erst in der 91. Minute belohnte sich Oberhausen - aber der Anschluss durch Jan-Lucas Dorow fiel zu spät. RWO fällt durch die Heimpleite auf Rang sieben, die Kölner kletterten von Platz sieben auf vier.

Weiter geht es für RWO am Samstag (8. April, 14 Uhr) beim Spitzenreiter Preußen Münster. Fortuna Köln spielt am Sonntag (9. April, 14 Uhr) zuhause gegen Gladbach II.