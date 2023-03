Preußen Münster-Trainer Hildmann nach 2:1 in Bocholt: "Dann musst du erstmal so gut sein"

Preußen Münster marschiert in der Regionalliga West weiter unaufhaltsam Richtung Aufstieg. Gegen Bocholt war Trainer Sascha Hildmann stolz auf die Defensivleistung.

Für Spitzenreiter Preußen Münster war das Nachholspiel gegen den 1. FC Bocholt in der Regionalliga West keineswegs eine einfache Auswärtsfahrt. Am Ende gewannen die Preußen aber dennoch mit 2:1.

Und das war nach den 90 Minuten auch absolut verdient. "Hier musst du erstmal drei Punkte holen. Dass das Ergebnis nicht so souverän geworden ist, liegt vor allem an uns vorne. Wir hätten das Ding in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall schon auf 3:1 oder 4:1 stellen müssen", analysierte Gerrit Wegkamp, der das 1:0 erzielte, gegenüber "nullsechs.tv".

"Umso wichtiger ist es, dass wir als Team geschlossen verteidigt haben und nichts zugelassen haben. Am Ende des Tages haben wir hier den Kampf angenommen und gewonnen und das ist es, was zählt. Wir können das einfach weiter genießen, vor diesen Fans die Siege zu feiern", ergänzte der Angreifer auch mit Blick auf die aktuelle Serie und den elften Sieg in Folge, den über 1000 mitgereiste Münster-Fans vor Ort bejubeln durften.

Auch Trainer Sascha Hildmann war mit dem Dreier in Bocholt sehr zufrieden, auch wenn es für ihn in einer Szene noch Gesprächsbedarf gab.

Wir hätten das Spiel auch früher entscheiden können, aber dann musst du auch erstmal so gut sein, hinten keinen mehr zu kriegen. Sascha Hildmann

"Für uns war es ein sehr gelungener Nachmittag, weil es das erwartet schwere Spiel war. Wir sind super in die Partie reingekommen, machen zwei schöne Tore. Dann kriegst du aus dem Nichts den Anschlusstreffer", beschrieb der 50-Jährige und blickte nochmal auf die Elfmeterszene zum 1:2: "Das war eine Schwalbe, das hat man im Fernsehen gesehen. Trotzdem gibt es den Elfmeter, und so kann es hier dann knifflig werden wenn die Kulisse auch kommt."

Das ließ seine Mannschaft allerdings nicht zu. Zu souverän standen die Preußen. "In der zweiten Halbzeit haben wir es aber so routiniert und so klar runtergespielt und keine Chance zugelassen", war Hildmann stolz. "Wir hätten das Spiel auch früher entscheiden können, aber dann musst du auch erstmal so gut sein, hinten keinen mehr zu kriegen. Auf diesem Platz kannst du keinen Fußball spielen, aber wir haben hier die drei Punkte geholt. Die Mannschaft hat sehr reif gespielt."

Der nächste große Schritt Richtung 3. Liga für die Münsteraner, die mit den drei Punkten aus Bocholt jetzt 14 Punkte Vorsprung auf Platz zwei haben. Am kommenden Samstag (1. April) geht es für die Preußen um 14 Uhr mit dem Auswärtsspiel gegen den 1. FC Kaan-Marienborn weiter.