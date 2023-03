Regionalliga West: Aachen drückt aufs Tempo - nächster Stammspieler bleibt

Alemannia Aachen drückt bei den Personalplanungen für die nächste Saison aufs Gaspedal. Ein weiterer Stammspieler hat verlängert.

Die Teams der Regionalliga West planen fleißig die neue Saison - und Alemannia Aachen gehört zu den Vereinen, die sich im Rennen um den Aufstiegsplatz in Stellung bringen wollen.

Das untermauern die Kaiserstädter aktuell mit Personalmeldungen für die kommende Spielzeit. Am Donnerstagmittag verkündeten sie bereits die dritte Zusage für 2023/24 innerhalb von 48 Stunden.

So bleibt Frederic Baum dem TSV treu. Der Mittelfeldspieler unterzeichnete einen neuen Vertrag, nachdem die Alemannia am Dienstag mit Julian Schwermann verlängert und am Mittwoch Bastian Müller vom Wuppertaler SV verpflichtet hatte.

Baum ist nicht nur ein Aachener Eigengewächs, sondern Stammspieler im Team von Trainer Helge Hohl. Der 22-Jährige kommt auf 20 Einsätze in der Regionalliga und stand seit dem 14. Spieltag immer in der Startelf - nur Anfang März wurde er von einer Gelbsperre ausgebremst.

Sicher eine erfreuliche Entwicklung für den Verein und vor allem für Baum selbst. Denn in der Vergangenheit wurde er vom Verletzungspech verfolgt, letzte Saison kam er aufgrund eines Kreuzbandrisses zu nur drei Einsätzen.

"Freddy lebt es vor, was es heißt, für diesen Verein zu spielen und geht auch als jüngerer Spieler voran", wird Aachens Geschäftsführer Sascha Eller zur Verlängerung zitiert. "In den letzten Monaten hat er uns nach seiner langwierigen Verletzung in der vergangenen Saison häufig seine spielerischen und kämpferischen Qualitäten gezeigt."

Baum selbst sagt, dass er trotz konkreter Angebote "die nächsten Schritte gemeinsam mit der Alemannia gehen möchte. Mit den überragenden Fans und dem Stadion haben wir beste Voraussetzungen, um unsere gemeinsamen Ziele gemeinsam zu erreichen."

Baum ist der siebte fixe Spieler für die nächste Saison. Neben ihm, Schwermann und Neuzugang Müller haben Marcel Johnen, Franko Uzelac, Vleron Statovci und Benjamin Hemcke einen Vertrag über den Sommer hinaus.