Alemannia Aachen: Fünfter Spieler für die Saison 2023/2024 fix

Alemannia Aachen plant weiter fleißig die neue Saison. Nun konnte der Regionalligist die fünfte Spieler-Unterschrift für die kommende Saison 23/24 unter Dach und Fach bringen.

Julian Schwermann und Alemannia Aachen haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Der 23-jährige Mittelfeldspieler hat unter der Woche seinen Vertrag am Tivoli verlängert.

Schwermann, der bei Borussia Dortmund ausgebildet wurde, wechselte im Sommer letzten Jahres von Drittligist SC Verl nach Aachen.

In der Regionalliga West kam er bisher zu 15 Einsätzen für die Schwarz-Gelben, im Mittelrheinpokal, in dem die Alemannia im Viertelfinale gegen Viktoria Köln (0:1 nach Verlängerung, Anm. d. Red. ausschied), spielte er einmal. Seit Januar musste er mit einem Innenbandanriss am Knie pausieren, ist seit zwei Wochen aber wieder voll im Mannschaftstraining.

"Wir haben Julian vor der Saison bewusst als einen spielstarken Mittelfeldspieler geholt, von dessen Qualitäten wir vollends überzeugt sind. Nachdem er in den Rhythmus gekommen ist, musste er leider die letzten Monate verletzt aussetzen. Wir sind uns aber sicher, dass er seine Qualitäten nun voll entfachen kann, und freuen uns deshalb, ihn auch in der kommenden Saison in unseren Reihen zu haben", kommentiert Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller die Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2024.

Mit Benjamin Hemcke (bis 2024 von Viktoria Köln ausgeliehen, Anm. d. Red), Franko Uzelac, Marcel Johnen, Vleron Statovci und Julian Schwermann stehen fünf Profis bei der Alemannia für die Saison 2023/2024 unter Vertrag.

Schwermann selbst hat für die Zukunft auch ein gutes Gefühl: "Ich freue mich, dass ich weiterhin bei der Alemannia spielen kann. Ich fühle mich in der Stadt und vor allem im Verein sehr wohl. In den letzten Monaten durfte ich schon miterleben, was diesen Verein ausmacht. Umso mehr möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, um mit der Alemannia zusammen etwas zu erreichen."