SV Rödinghausen: Münsters Siegesserie soll reißen - "Wir wollen nach Europa"

Der SV Rödinghausen trifft am kommenden Spieltag auf den SC Preußen Münster. Der SVR will die Siegesserie der Adlerträger beenden.

Aufatmen beim SV Rödinghausen: Nach einer schlechten Saison-Phase von acht Spielen in Folge ohne Sieg hat sich die Mannschaft von Trainer Carsten Rump gefangen und in den letzten vier Partien zehn von zwölf möglichen Punkten geholt.

"Schalke lassen wir mal außen vor. Das war gar nichts!", erinnert sich Alexander Müller nur ungern an das 1:4 - zur Halbzeit stand es schon 0:4 - in Gelsenkirchen.

Der SVR-Sportchef analysiert weiter: "Aber ansonsten konnten wir alles erklären, alle Unentschieden und auch die Niederlagen. Wir hatten viel Verletzungspech und auch viel mit Sperren zu kämpfen. Jetzt hat sich die Mannschaft wieder gefangen und in den letzten Spielen wirklich gute Leistungen gezeigt. Wir sind aus dem Gröbsten heraus. Aber wir haben nichts zu verschenken."

13 Punkte besitzt der SVR Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz und liegt 21 Zähler hinter Platz eins, den der kommende Gegner beleget: Der SC Preußen Münster.

"Wir haben eine gefährliche Phase überstanden. Denn man muss immer aufpassen, dass man nicht denkt, dass man zu gut für den Abstieg ist. Das haben schon große Klubs wie Hamburg oder Schalke in der Bundesliga erlebt und das kann in jeder Liga passieren. Unser Ziel für den Rest der Saison ist ein Platz unter den ersten sechs. Wir wollen nach Europa (lacht)", sagt Müller mit einem Augenzwinkern. In der Bundesliga würde den "Top 6" nämlich ein Europapokal-Platz sicher sein.

Doch bevor es für Rödinghausen Richtung "Europa" geht, steht die Partie vor rund 1300 Zuschauern gegen Regionalliga-West-Primus Preußen Münster an.

Müller: "Vorweg mal: Was die Preußen leisten, ist schon bärenstark. Sie waren ja schon in der vergangenen Saison sehr gut und sie haben es sich einfach verdient in die 3. Liga zurückzukehren. Wir wollen sie aber auf diesem Weg dorthin noch einmal besiegen. Sie haben sich immer schwer in Rödinghausen getan. Das hoffen wir doch auch für Samstag. Münster hat zwar jetzt neun Spiele in Serie gewonnen, aber irgendwann endet schließlich jeder Serie. Dafür wollen wir sorgen."