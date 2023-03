RL Südwest: Vincent Wagner gesperrt - Ex-Uerdinger erzielt erstes Tor

In der Regionalliga Südwest verpasste es die TSG Hoffenheim II durch einen Sieg im Nachholspiel näher an die Spitze zu rücken. Ein Ex-KFC-Uerdingen Stürmer rettete ein Remis.

Vincent Wagner wechselte nach einer überragenden Saison 2021/2022 mit der U19 von Rot-Weiss Essen im vergangenen Sommer von der Essener Hafenstraße in den Kraichgau nach Sinsheim.

Der ehemalige Essener ist seit dem 1. Juli 2022 für die Zweitvertretung des Bundesligisten TSG Hoffenheim verantwortlich. Während die TSG-Profis in der Bundesliga um das nackte sportliche Überleben kämpfen, darf die Wagner-Mannschaft immer noch mit der 3. Liga liebäugeln.

13 Spiele vor Schluss beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm acht Punkte. Dabei hätte die TSG II schon am Dienstag den Rückstand weiter verkürzen können. Doch im Schneegestöber beim KSV Hessen Kassel kam Hoffenheims Reserve nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Abdul Fesenmeyer (77.) erzielte rund eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleichstreffer. Dabei blieb es dann auch.

TSG Hoffenheim II: Vincent Wagner gelbgesperrt auf der Tribüne

"In der ersten Hälfte sind wir nur sehr schwer in die Partie gekommen. Wir haben eine starke zweite Halbzeit gespielt, haben viel investiert und waren dem Sieg deutlich näher", sagte TSG-Co-Trainer Christian Mollocher, der den gelbgesperrten Wagner als Verantwortlicher an der Seitenlinie vertreten hatte.

Abdul Fesenmeyer in Zahlen: KFC Uerdingen: 22 Spiele, 10 Tore TSG Hoffenheim II: 10 Spiele, 1 Tor FC Schalke 04 II: 9 Spiele, kein Tor

Für Fesenmeyer, den Wagner im vergangenen Sommer vom KFC Uerdingen holte, war es der Premieren-Treffer für Hoffenheim im 10. Liga-Einsatz. Dabei hatte der 21-Jährige noch in der vergangenen Regionalliga-West-Saison, als der KFC Uerdingen abstieg, in 22 Begegnungen zehnmal für die Krefelder getroffen.

Vielleicht gelingt es den Hoffenheimern ja schon am kommenden Spieltag (11. März, Samstag, 14 Uhr) näher an den SSV Ulm heranzukommen. Dann geht es nämlich zum Spitzenreiter. Am Rande: Neben Ulm und Hoffenheim II haben mit Offenbach, Steinbach und Stuttgart II vier weitere Mannschaften die Lizenz für die 3. Liga beantragt.