Preußen Münster: Von U12 bis U19 - Trainer für die Saison 2023/2024 stehen fest

Der SC Preußen Münster hat schon Anfang März in seinem Nachwuchsleistungszentrum alles geklärt. Heißt: Die Trainer für die Saison 2023/2024 stehen fest.

Beim SC Preußen Münster sind die Planungen für die Saison 2023/24 bereits in vollem Gange. Das umfasst auch die Trainerposten für die U19 und die U17, die jetzt – und unabhängig vom sportlichen Ausgang der Saison – feststehen. Auch für die jüngeren Teams sind die Trainerposten festgezurrt.

Die Perspektive, vor der sowohl die U19 als auch die U17 stehen, ist aktuell noch von großer Ungewissheit geprägt, denn die finalen Entscheidungen im Kampf um den Klassenerhalt fallen erst am kommenden Wochenende.

Unabhängig davon, ob die Teams auch in der kommenden Spielzeit in den Junioren-Bundesligen oder im Falle eines Abstiegs in der Westfalenliga an den Start gehen, stehen die Trainer-Entscheidungen bereits fest.

Mit der Verlängerung von Tobias Harink wird in der U19 dabei weiter eine hohe Kontinuität herrschen. Er wird nächste Saison von Damian Feldmann (zuvor Greven 09) unterstützt.

"Wir sind sehr glücklich, dass Tobias auch nächste Saison weitermacht und sind uns sicher, dass wir mit ihm und seinem Team für die bevorstehenden Aufgaben sehr gut aufgestellt sind", sagt Sören Weinfurtner, Sportlicher Leiter der Jugend, zur Verlängerung mit Harink, der seit Jahren ein fester Bestandteil des Preußen-Nachwuchs ist und zuvor auch schon die U17, U15 und U13 coachte: "Dieses hohe Maß an Kontinuität ist genau das, was wir auch repräsentieren wollen."

In der U17 steht derweil ein Wechsel auf der Trainerposition an, der sich schon vor der laufenden Saison angekündigt hat. "Wir haben uns bewusst für die Struktur entschieden, dass Trainer in bestimmten Blöcken mit ihren Jahrgängen mitgehen. Deshalb werden Stefan Graber und Nils Amberger die aktuelle U16 in die U17 begleiten", erklärt Weinfurtner die Entscheidung und betont: "Stefan hat sich in verschiedenen Altersklassen bereits sehr engagiert und identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem Verein. Dazu bringt er eine große fachliche Expertise mit. Wir freuen uns, ihm jetzt die Möglichkeit zu geben, sich in der U17 zu zeigen, sich auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln – hoffentlich in der Junioren-Bundesliga."

Graber wird damit im Sommer Moritz Glasbrenner ablösen, der mit seiner Mannschaft am kommenden Wochenende noch den Sprung über den Strich schaffen möchte. "Diese Entscheidung haben wir losgelöst vom sportlichen Ausgang getroffen. Bei Moritz können wir uns nur für sein großes Engagement bedanken und ihm für seine Zukunft nur das Beste wünschen!"

Preußen Münster: Kontinuität und Struktur von U12 bis U16

"Auch im unteren Bereich freuen wir uns, dass eine hohe Kontinuität herrscht und wir auf Trainer bauen können, die schon lange bei uns arbeiten und sich hervorragend eingebracht haben. Genau dafür wollen wir stehen. Das immer wieder durch neue Impulse von außen zu ergänzen, macht es für uns besonders wertvoll. Wir sind überzeugt, eine spannende Zusammensetzung gefunden zu haben und damit die Qualität unserer Ausbildung zu gewährleisten", gibt Weinfurtner weitere Einblicke.

Ebenso wie Graber und Amberger einen Jahrgang aufrücken, folgen auch Markus Feldkamp (Trainer) und Mario Brambrink (Co-Trainer) ihrer aktuellen U15 in die U16 sowie Alexander Fröhlich, der mit seiner U14 den Weg in die U15 mitgeht.

An seiner Seite wird kommende Saison Johannes Tenbrink stehen, der vom SuS Stadtlohn an die Hammer Straße wechselt. Die U14 wird dafür nächste Spielzeit ein bekanntes Gesicht übernehmen: Julian Fuhrmann, aktuell U19-Co-Trainer, wechselt in die vordere Reihe. Unterstützt wird er von Co-Trainer Dominik Adler. In den beiden jüngsten Teams, der U13 und der U12, tauschen die Coaches ihre Jahrgänge ebenfalls wieder. Das Trainerduo Patrick Steinberg und Stephan Edelhäuser rückt mit in die U13 auf, Martin Kastner übernimmt die neue U12 kommende Saison.