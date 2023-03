Im Südwesten: 294-maliger Zweitliga-Profi wird Geschäftsführer beim Regionalliga-Klub

Ein traditionsreicher Klub aus der Regionalliga Südwest hat seine Geschäftsführer-Sport-Position zur neuen Saison mit einem sehr erfahrenen Zweitliga-Profi besetzt.

Der KSV Hessen Hassel hat eine prominente Verstärkung zur neuen Saison bekanntgegeben. Sören Gonther wird ab dem 1. Juli 2023 die neu geschaffene Stelle des Geschäftsführers Sport & Finanzen einnehmen. Gonther erhält beim KSV einen Dreijahresvertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2026.

Hessen Kassel geht mit der Verpflichtung eines Geschäftsführers den nächsten Schritt in der langfristigen Entwicklung der Vereinsstrukturen. "Wir wollen den nächsten Schritt machen. Und dazu gehört die Professionalisierung unserer Strukturen und damit die personelle Aufstellung im Management", sagt KSV-Vorstand Jens Rose.

"Mit der Verpflichtung von Sören Gonther schaffen wir die Voraussetzungen, um unser Netzwerk im Fußball auszubauen sowie unsere sportliche Philosophie weiterzuentwickeln, um mittel- und langfristig sportlich ambitionierte Ziele angehen zu können", führt Rose fort.

In seiner neuen Rolle als sportlich verantwortlicher Geschäftsführer des Vereins wird der 36-jährige Gonther die sportliche Ausrichtung des Vereins verantworten. Dazu gehört auch die Kaderplanung der Regionalligamannschaft zu verantworten und die sportliche Philosophie des Vereins insgesamt voranzutreiben. Gonther wird sein Knowhow und Netzwerk aus dem Profifußball in die sportliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung des KSV Hessen Kassel einbringen.

Sören Gonther in Zahlen: SC Paderborn: 122 Spiele, 5 Tore, 4 Vorlagen FC Erzgebirge Aue: 97 Spiele, 4 Tore, 1 Vorlage FC St. Pauli: 94 Spiele, 4 Tore, 4 Vorlagen FC St. Pauli II: 2 Spiele, kein Tor, keine Vorlage KSV Baunatal: 69 Spiele, 2 Tore, keine Vorlage SG Dynamo Dresden: 22 Spiele, kein Tor, keine Vorlage

"Ich sehe für den KSV und den Fußball in Nordhessen insgesamt ein riesengroßes Potential, das mit vereinten Kräften gehoben werden muss", verrät Gonther seine Motivation in das Management der Löwen einzusteigen. "Das ist eine Herkulesaufgabe, die wir gemeinsam mit den Verantwortlichen des Vereins, den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Geschäftsstelle und vielen Unterstützern anpacken und zum guten Erfolg führen werden", sagt Gonther.

Der 36-jährige Gonther bringt die Erfahrung von 294 Zweitligaspielen als Fußballprofi mit nach Kassel. Damit schließt sich für den ehemaligen Innenverteidiger Gonther auch der Kreis: Als 17-Jähriger verließ er die Jugend des KSV Hessen Kassel und sammelte erste Erfahrungen im Seniorenbereich beim KSV Baunatal.

Mit dem Wechsel zum SC Paderborn 2007 begann die erfolgreiche Fußballkarriere für den am 15. Dezember 1986 in Schrecksbach (Schwalm-Eder-Kreis) geborenen Gonther. Insgesamt 14 Spielzeiten spielte Gonther in der 2. Bundesliga und steht mit 294 absolvierten Partien auf Rang 31 der Zweitliga-Rekordspieler.

Rekordspieler der 2. Bundesliga: 1. Willi Landgraf (481 Spiele) 2. Andreas Helmer (380) 3. Jürgen Luginger (370) 4. Daniel Jurgeleit (360) 5. Carsten Marell (349) 6. Franz-Josef Steininger (338) 7. Jörg Sievers (335) 8. Fabrizio Hayer (333) 9. Martin Männel (332) 10. Robert Thoben (329) Jürgen Niggemann (329) Jürgen Baier (329) ... 31. Sören Gonther (294)

In Paderborn spielte er unter anderem auch mit den beim KSV Hessen bekannten Spielern Mahir Saglik, Sergej Schmik und Alban Meha, der seit Jahresbeginn wieder das Mittelfeld der Löwen verstärkt. 2012 wechselte der Innenverteidiger zum FC St. Pauli. Gonther entwickelte sich schnell zum Stammspieler und Kapitän der Kiezkicker als Nachfolger von Fabian Boll. Auf den Kiez-Klub folgte 2017 der Wechsel nach Sachsen zu Dynamo Dresden. Zuletzt stand er bei Erzgebirge Aue unter Vertrag, für die er 97 Spiele absolvierte. Eine Knieverletzung zwang ihn im Sommer 2022 zum Karriereende.

Parallel absolvierte Gonther ein Betriebswirtschaftsstudium an der Universität Oldenburg: "Ich habe mich immer schon für mehr als nur den Sport an sich interessiert. Das Management eines Vereins, die Entwicklung hin zur Marke mit einer großen Strahlkraft, die die Fans und Sponsoren gleichermaßen begeistert und die erfolgreiche Verknüpfung von sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg bilden den Anspruch, den ich an mich stelle", erzählt Gonther. Gonther ist zudem als TV-Experte unterwegs für den Sender Sky und kommentiert dort regelmäßig die Fußballübertragungen der 2. Bundesliga am Freitagabend.