Schalke II: Nach 1:4! Aufbauende Worte für Profi Niklas Tauer

Die U23 des S04 ist nun seit vier Spielen ohne Sieg. Nach dem 1:4 gegen Rot-Weiß Oberhausen gab es aufbauende Worte vom Trainer - auch für Profi-Leihgabe Niklas Tauer.

Die U23 des FC Schalke 04 spielte bislang eine starke Saison in der Regionalliga West. Doch nun scheint dem Team von Trainer Jakob Fimpel langsam die Luft auszugehen. Das 1:4 (0:3) gegen Rot-Weiß Oberhausen war das vierte Spiel hintereinander ohne Sieg.

Nach dem Spiel fand Schalkes Trainer Fimpel aufbauende Worte für Profi-Leihgabe Niklas Tauer und das gesamte Team. „Wir hatten natürlich erhebliche Personalausfälle“, sagte Fimpel. So fehlte nicht nur Routinier Tim Albutat wegen einer Erkrankung, sondern auch Torjäger Rufat Dadashov und sein Vertreter Niklas Castelle.

Auch Spielmacher Andreas Ivan fiel wegen einer Verletzung weiter aus. „Wenn du eine Englische Woche hast und im Drei-Tage-Rhythmus spielst und dann noch sieben Ausfälle hast, dann sind das schon viele Steine, die du in den Weg bekommst“, meinte Fimpel. Und das habe man gesehen. „Das, was Oberhausen hatte, hat uns total gefehlt: Die Qualität im Abschluss und die letzte Effektivität.“

Da hat mich die Niederlage bei Kaan-Marienborn mehr geärgert, weil wir da die Anfangsphase verschlafen haben Jacob Fimpel

Dennoch war er nicht unzufrieden. Nach dem 0:3 in der ersten Halbzeit habe S04 eine gute Reaktion gezeigt und hatte in der Tat nach dem 1:3-Anschlusstreffer von Daniel Kyerewaa noch weitere gute Gelegenheiten zum 2:3. Nach dem 1:4 war das Spiel dann entschieden. „Das Ergebnis tut natürlich ganz schön weh“, meinte Fimpel. „Man muss immer die einzelnen Spiele sehen. Da hat mich die Niederlage bei Kaan-Marienborn mehr geärgert, weil wir da die Anfangsphase verschlafen haben. Schlimmer wäre, wenn wir schlecht spielen würden. Aber klar nervt das, weil wir wieder viel investiert haben.“

Dafür gab es auch positive Nachrichten: Profi-Neuzugang Tauer absolvierte sein erstes Spiel im Trikot des S04 nach seinem Muskelfaserriss. „Er war total engagiert und hatte mit und gegen den Ball gute Momente. Es ist auch nicht immer so leicht für die Jungs. Du kennst den Gegner nicht, kennst die Liga nicht und dann klingelt es dreimal und du weißt gar nicht warum“, fand Fimpel aufbauende Worte für den aus Mainz ausgeliehenen Sechser.

„Ich fand, dass er auch in der 2. Halbzeit mit dem Kopf total oben geblieben ist und eine gute Ausstrahlung hatte.“ Er wird wohl auch in den kommenden Wochen zunächst in der U23 zum Einsatz kommen.