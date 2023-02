Regionalliga West: Platzek-Show bei Bocholter Sieg, RWO mit Nullnummer

Am 22. Spieltag der Regionalliga West kann der 1. FC Köln II einen wichtigen Erfolg feiern. Straelen verschläft den Start, Rot-Weiß Oberhausen spielt in Lippstadt Remis.

22. Spieltag in der Regionalliga West. Der Wuppertaler SV hat auch am Tivoli bestanden und hält Blickkontakt zu Spitzenreiter Preußen Münster, der erst am Sonntag bei Verfolger Borussia Mönchengladbach II gefordert ist. Bei Alemannia Aachen gewann der WSV mit 4:1 (2:0).

Für den 1. FC Bocholt stellte Marcel Platzek seine ganze Klasse und Wichtigkeit unter Beweis. Beim Heimsieg gegen Rot Weiss Ahlen sorgte der Angreifer für die ersten drei Treffer der Hausherren. Die Gäste konnten zwar zweimal verkürzen, am Ende behielt der Aufsteiger aber mit Marvin Lorchs 4:2 die Oberhand.

Währenddessen wurde Schlusslicht SV Straelen in der Anfangsphase auf eigenem Platz von Fortuna Düsseldorf II fast überrollt. 0:3 hieß es nach nur gut einer Viertelstunde - Ephraim Kalonji und Doppelpacker Marcel Mansfeld stellten die Weichen früh auf Auswärtssieg Fortuna. Tyron Ken James Mata (50.) sorgte kurz nach seiner Einwechslung für ein wenig Hoffnung - am Ende traf Said Harouz mit dem Schlusspfiff zu spät zum 2:3-Endstand.

Für die Zweitvertretung des 1.FC Köln war es hingegen ein gelungener Spieltag. Das wichtige Sechs-Punkte-Spiel gegen Aufsteiger 1. FC Düren und "Wiedersehen" mit den Ex-Kölnern Adam Matuschyk und Christian Clemens entschieden die Geißböcke mit 2:0 für sich. Maximilian Schmid und Joshua Schwirten waren die Kölner Torschützen.

Der SV Rödinghausen feierte gegen Kaan-Marienborn einen 3:0-Heimsieg und baute das Polster auf die Abstiegsplätze ein wenig aus. Doppelpacker Mirko Schuster und Patrick Kurzen trafen für den SVR. Rot-Weiß Oberhausen kam beim SV Lippstadt nicht über ein torloses Remis hinaus, auch Schalke 04 II und Fortuna Köln teilten die Zähler (1:1).

Am Sonntag (14 Uhr) beschließen Borussia Mönchengladbach II und Tabellenführer Preußen Münster den Spieltag mit dem Topspiel. Mit einem Sieg könnten die Gladbacher bis auf fünf Punkte an Münster heranrücken.