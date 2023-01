RWO: Kleeblätter mit Verteidiger einig, Drittligist verweigert (noch) Freigabe

Rot-Weiß Oberhausen hat einen Ersatz für den in die USA abgewanderten Michael Wentzel gefunden. Das Problem: Der Wunschkandidat darf seinen aktuellen Verein nicht verlassen.

Michael Wentzel, der Partner von Nico Klaß in der Innenverteidigung, hat Rot-Weiß Oberhausen in diesem Transferfenster Richtung USA, genau gesagt nach St. Louis, verlassen. RWO sucht nun kurz vor Schließung des Winter-Transferfensters einen Ersatz, wie Trainer Mike Terranova bestätigte.

Nach RevierSport-Informationen haben die Kleeblätter auch einen Wunschkandidaten gefunden. Nämlich: Cottrell Ezekwem. Der 23-jährige Innenverteidiger steht noch beim SC Verl unter Vertrag und spielte vor der Station an der Poststraße auch schon für den VfB Homberg.

Das Oberhausener Problem in dieser Personalie: Verl will Ezekwem (noch) keine Freigabe erteilen. "Wir haben jetzt einige Anfragen für ihn gehabt. Wir können ihn aktuell aber nicht abgeben. Er ist ein guter Spieler und auch außerhalb des Rasens ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Wir haben mit Cottrell insgesamt fünf Innenverteidiger im Kader. Diese brauchen wir auch. Schließlich stehen noch 18 Spiele auf dem Programm", sagt Sebastian Langer gegenüber RevierSport.

Der Verler Sportchef ergänzt aber auch: "Er würde Rot-Weiß Oberhausen sicherlich verstärken. Aber nochmal: Das kommt aktuell nicht infrage. Trotzdem möchte ich in diesem Geschäft nie etwas ausschließen. Schließlich haben wir noch einige Stunden Zeit, bis das Transferfenster schließt."

2,02-Meter-Riese Ezekwem kam in der laufenden Saison nur auf zwei Kurzeinsätze über insgesamt 20 Spielminuten. Nach einem Mittelfußbruch fiel er rund ein halbes Jahr aus und verlor seine gute Position in der Verler Mannschaft. Insgesamt bestritt er in seiner Karriere 28 Begegnungen für 1860 München II, 21 Partien für den SC Verl, 17 Spiele für den VfB Homberg und sechsmal lief er für den ZFC Meuselwitz auf. Bleibt abzuwarten, ob demnächst weitere Einsätze für Rot-Weiß Oberhausen dazukommen...