RWO: Terranova kündigt zeitnah einen neuen Innenverteidiger an

Nach den Abgängen von Leroy Mickels und Michael Wentzel fehlt Rot-Weiß Oberhausen die Breite im Kader. Kurz vor dem Restrunden-Auftakt wird sich daher noch etwas tun.

Rot-Weiß Oberhausen hat sich mit einem 4:0-Sieg über Borussia Mönchengladbachs U23 für den Auftakt in die Rückrunde am kommenden Sonntag warmgeschossen. Auch wenn der Sieg für Mike Terranova etwas zu hoch ausgefallen ist, dürfte er den Kleeblättern bei der Konkurrenz durchaus Respekt verschaffen.

Schließlich überwinterten die Gladbacher auf dem zweiten Platz der Regionalliga West. Dass RWO sich zum Ende der Winterpause so präsentiert, war nicht zwingend zu erwarten. Denn mit Leroy Mickels (Spartak Varna/Bulgarien) und Michael Wentzel (St. Louis City/USA) verließen gleich zwei Stammspieler den Verein. Dazu kommt der Mittelfußbruch von Tobias Boche. Auf der Gegenseite steht noch kein Neuzugang.

„Wir haben auch zwei Leistungsträger abgeben. Das können wir aber kompensieren“, erklärte Terranova nach dem 4:0-Sieg. Dennoch betonte der Coach: „Klar ist, dass wir noch etwas tun müssen.“

Denn wie dünn der Kader aufgestellt ist, zeigte sich schon im Testspiel. „Gegen Gladbach hatte ich beispielsweise keinen Abwehrspieler auf der Bank. Wenn da was passiert wäre, dann hätte ich Fabian Holthaus, der auf der Zehn gespielt hat, in die Innenverteidigung gestellt. Das ist natürlich nicht die optimale Situation."

Ein neuer Innenverteidiger ist "ein Muss"

Doch noch vor dem Restrunden-Auftakt gegen die U23 des 1. FC Köln (4. Februar, 14 Uhr) soll sich etwas tun. „Wir sind dran. Wir werden noch etwas machen in der Innenverteidigung. Ich denke, das wird auch noch in dieser Woche passieren. Dann wird Patrick Bauder einen neuen Mann präsentieren“, kündigte der Coach an. „Das ist ein Muss“, betonte er die Dringlichkeit eines neuen Abwehrspielers.

Trotz der schwierigen Kadersituation habe RWO einen Schritt nach vorne gemacht. „Wir sind definitiv weiter als in der Hinrunde, das ist ganz klar. Gerade bei den jungen Spielern merkt man, dass sie die Automatismen besser beherrschen.“ So seien unter anderem bei den beiden 19-jährigen Denis Donkor und Kevin Skolik klare Fortschritte zu erkennen. „Da sieht man schon, dass die ein bisschen weiter sind.“

Wie weit, das wird man vielleicht schon gegen den 1. FC Köln U23 sehen. Dann will RWO die 1:4-Pleite aus dem Hinspiel wieder ausbügeln – sehr wahrscheinlich mit einem neuen Innenverteidiger im Aufgebot.