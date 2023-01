Regionalliga West: Düren holt 66-maligen Regionalligaspieler, Ahlen gibt Verteidiger ab

Die nächsten Transfers in der Regionalliga West: Bei den Kellerkindern 1. FC Düren und Rot Weiss Ahlen wurde der Kader nochmal angepasst.

Kurz vor dem Re-Start der Regionalliga West sind viele Teams noch auf dem Transfermarkt aktiv, um die Saison in die richtige Richtung zu lenken. Auch bei zwei Kellerkindern gab es noch zwei Wechsel.

Aufsteiger 1. FC Düren hat kurz vor der Rückrunde noch einen Transfer getätigt. Vor wenigen Tagen verpflichtete der Verein noch Rechtsaußen Kevin Goden von Drittligist 1860 München, jetzt kommt Neuzugang Nummer zwei zum Tabellen-13.

Vom belgischen Zweitligisten KSMK Deinze wechselt der 22-jährige David Winke zurück in die Regionalliga West. Der Verteidiger kommt auf Leihbasis und bringt Regionalliga-Erfahrung mit in den Abstiegskampf: 66-mal lief Winke für den Bonner SC und die Reserve des 1. FC Köln dort auf und erzielte zwei Treffer.

Nachdem es in Belgien in der Hinserie der Challenger Pro League nur zu einem Einsatz reichte, will Winke nun wieder in der Regionalliga Spielpraxis sammeln und bestenfalls den abstiegsbedrohten Dürenern zum großen Ziel Klassenerhalt verhelfen.

Ahlen gibt Abwehrtalent ab

Rot Weiss Ahlen wird beim Kampf um dieses Ziel indes nicht mehr auf die Dienste von Dan Neicu zählen können. Den 20-jährigen Innenverteidiger, der in dieser Saison allerdings auch nur vier Partien für den Drittletzten bestritt, zieht es in den Norden: Beim SC Weiche Flensburg wird der Rumäne nach einem überzeugenden Probetraining künftig in der Regionalliga-Nord auflaufen. Die Ahlener wollten ihren Kader im Winter verkleinern.

Am kommenden Samstag (4. Februar) wird die Liga nach dem Nachholspiel-Start auch offiziell aus der Winterpause zurückkehren. Die Ahlener empfangen dann um 14 Uhr, zur gleichen Zeit spielt Konkurrent Düren gegen das Schlusslicht SV Straelen.