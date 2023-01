Testspiel: Nach RWE - Auch Alemannia Aachen verliert gegen Podolski und Co.

Alemannia Aachen hat nach einem Unentschieden und Sieg nun im dritten Testspiel in der Türkei auch eine Niederlage kassiert.

Alemannia Aachen beendet sein Trainingslager im türkischen Belek nach einem 1:1 gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig sowie einem 2:1-Sieg gegen den polnischen Erstligisten Radomiak Radom mit einer Niederlage.

Am Freitag ging es erneut gegen einen polnischen Erstligisten. Gegner war der Górnik Zabrze, der Klub bei dem auch Lukas Podolski spielt. Noch vor dem Türkei-Trainingslager hatte Zabrze bei Rot-Weiss Essen mit 3:1 gewonnen und später auch am Hallenturnier in Gummersbach teilgenommen.

Nun besiegte Zabrze den nächsten deutschen Vertreter in der Wintervorbereitung. Gegen Aachen hieß es am Ende 2:1 für die Polen.

"Lukas Podolski ist nochmal Papa geworden und am Donnerstag abgereist. Er war nicht dabei", berichtet Helge Hohl gegenüber RevierSport.

Alemannia Aachen: Bangsow (46. Johnen) - Hemcke, Hofland, Wilton, Schlösser - Baum (50. Dervisevic), Statovci, Ivic, Yasar - Imbongo (68. Müller, Andzouana. Bangsow (46. Johnen) - Hemcke, Hofland, Wilton, Schlösser - Baum (50. Dervisevic), Statovci, Ivic, Yasar - Imbongo (68. Müller, Andzouana. Tore: 1:0 Amadej Marosa (44.), 1:1 Exauce Andzouana (58.), 2:1 Mateusz Cholewiak (71.)

Trotz der Niederlage zum Abschluss - Aachens Flieger geht am Samstag um 17.50 Uhr von Antalya Richtung Düsseldorf zurück - zog der Alemannia-Coach ein positives Fazit. Hohl: "Insbesondere gegen Radomiak haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Gegen Zabrze war es dann in Halbzeit zwei eine gute Partie. Wir fliegen am Samstagabend mit einem guten Gefühl nach Deutschland zurück und wollen uns dann vor Ort noch vor dem Düsseldorf-II-Spiel den nötigen Feinschliff holen."

Hohl ergänzt: "Unser Fazit fällt sehr gut aus. Die Jungs haben hervorragend mitgezogen. Wir haben viele Einheiten gemacht, die Jungs haben viel Input durch Videoanalysen erhalten. Wir sind auch noch einmal näher zusammengerückt. Das Trainingslager war ein voller Erfolg."