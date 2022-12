Regionalliga West: Zuschauertabelle nach der Hinrunde - Hier kommen die meisten Fans

Winterpause in der Regionalliga West. Bei welchem Verein kamen in der ersten Saisonhälfte die meisten Zuschauer?

Preußen Münster ist in der Regionalliga West das Maß aller Dinge. Dominant zieht der Ligaprimus an der Tabellenspitze seine Kreise. Doch in einer Kategorie landen die Adlerträger nach der Hinrunde "nur" auf dem zweiten Platz.

Denn in Sachen Zuschauerschnitt hat Alemannia Aachen (5.) nach der ersten Saisonhälfte in der Regionalliga West die Nase vor. Insgesamt über 101.000 Zuschauer zog es in den elf bisher absolvierten Partien zum Tivoli - das entspricht einem Schnitt von 9.236 pro Spiel. In den vier Spielen gegen den 1. FC Düren, SV Rödighausen, Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Köln kamen jeweils über 10.000 Zuschauer ins Stadion.

Tabellenführer Münster hat bis zur Winterpause allerdings nur neun Partien im heimischen Preußenstadion, das in den nächsten Jahren modernisiert wird, absolviert. Diese sahen im Schnitt 7.310 Zuschauer. Damit rangiert der Spitzenreiter deutlich vor der Konkurrenz auf Rang zwei. Der Münsteraner Höchstwert waren 9.558 Zuschauer - ausgerechnet bei der 0:1-Niederlage gegen den Wuppertaler SV.

Beim Rest der Liga folgt zunächst Rot-Weiß Oberhausen (10 Spiele/im Schnitt 3.140 Zuschauer) auf das Spitzenduo. Auch Fortuna Köln (10/1.945), der Wuppertaler SV (10/1.845), Aufsteiger 1. FC Bocholt (8/1.445) und die SG Wattenscheid 09 (11/1.264) können noch einen vierstelligen Zuschauerschnitt aufweisen.

Das Schlusslicht in dieser Wertung ist Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn. In den neun Begegnungen in der Herkules-Arena kamen im Schnitt keine 500 Besucher (458). Auch der SV Straelen (502) liegt hinter den Zweitvertretungen von Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 und dem 1. FC Köln.

Daten via kicker.de.