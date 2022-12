1. FC Bocholt: Finale Gespräche mit Trainer-Topkandidat - Köln-Spiel abgesagt

Der 1. FC Bocholt ist offiziell in der Winterpause. Das für das kommende Wochenende geplante Nachholspiel gegen Fortuna Köln wurde erneut abgesagt. Die Trainersuche läuft.

Das Nachholspiel des 8. Spieltags in der Regionalliga West zwischen dem 1. FC Bocholt und Fortuna Köln kann nicht wie geplant am kommenden Samstag (17. Dezember 2022) in der Gigaset Arena stattfinden.

"Die Stadt Bocholt hat den Rasenplatz am Hünting frühzeitig gesperrt. Die Partie wird voraussichtlich Anfang 2023 nachgeholt, die genaue Terminierung steht aber noch aus. Bereits erworbene Tickets behalten auch beim erneuten Nachholtermin ihre Gültigkeit", heißt es von offizieller Seite des 1. FC Bocholt.

Also, Winterpause in Bocholt! Doch für die Verantwortlichen geht die Arbeit weiter. Denn nachdem feststeht, dass Marcus John ab dem 1. Januar nur noch Sportchef und nicht mehr auch Trainer in Personalunion sein wird, geht die Suche nach einem John-Nachfolger als Bocholt-Coach los.

Und, siehe da: Der Wunschkandidat ist gefunden. "Wir haben einen Topkandidaten. Hier befinden wir uns in finalen Gesprächen. Ich denke, dass wir am Wochenende durch sein könnten. Ich hoffe, dass das klappt", verrät John am Mittwoch - 14. Dezember 2022 - gegenüber RevierSport.

Der Bocholter Sportchef ergänzt: "Da wir mit unserem Kandidaten in den finalen Gesprächen sind, würde ich an dieser Stelle auch gerne loswerden, dass wir keine weiteren 100 Bewerbungen von Trainern oder Beratern benötigen. Wir haben uns auf einen Kandidaten festgelegt."