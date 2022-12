Andreas Golombek musste bei seinem ersten Spiel als Trainer von Rot Weiss Ahlen eine Gelbe Karte und eine 1:2-Auswärtspleite gegen Fortuna Köln hinnehmen.

Zwei Tage nach seiner Vertragsunterschrift stand Andreas Golombek am Freitag bereits als Trainer von Rot Weiss Ahlen an der Seitenlinie. Sein Team trat auswärts beim SC Fortuna Köln an und musste zum Auftakt seiner Amtszeit eine 1:2-Niederlage hinnehmen.

Rot Weiss Ahlen war um eine kompakte Defensive bemüht, was zunächst auch gut gelang. In der 35. Minute fanden die Kölner jedoch ein Durchkommen. Jules Schwadorfs Kopfball nach einer Flanke konnte zunächst von Elvin Kovac pariert werden, der Nachschuss saß.

Nur sieben Minute später erhöhten die Hausherren auf 2:0. Stipe Batarilo-Cerdic bediente Jan Wellers von der rechten Seite und dieser verwandelte per Direktabnahme (42.).

Rot Weiss Ahlen: Kovac – Reithmeir, Itter (58. Hecker), Borgmann, Pihl – Holldack, Dej (56. Sezer) , Bulut, Twardzik – Kaiser (66. Marino) , Özkara (72. Tuma) Kovac – Reithmeir, Itter (58. Hecker), Borgmann, Pihl – Holldack, Dej (56. Sezer) , Bulut, Twardzik – Kaiser (66. Marino) , Özkara (72. Tuma) Fortuna Köln: Weis – Wellers (87. Sarpei) , Nadjombe, Rumpf, Langer, Scholz – Batarilo (90. Försterling), Schwadorf ( 63. Di Fine) Stanilewicz, Kegel – Lokotsch Tore: 1:0 Schwadorf (35.), 2:0 Wellers (42.), 2:1 Reithmeir (90.) Gelbe Karten: Kegel - Golombek Zuschauer: 1477

Fortuna Köln blieb auch im zweiten Durchgang spielbestimmend, ließ dabei Chancen zur Entscheidung liegen. Das blieb ungestraft, obwohl sich RW Ahlen in der Schlussphase mit lautstarker Unterstützung Golombeks aufbäumte - der Trainer sah sogar Gelb. Tobias Reithmeirs 1:2-Anschlusstreffer nach einer Ecke kam jedoch zu spät (90.).

Rot Weiss Ahlen bleibt in der Regionalliga West auf dem 15. Platz, Fortuna Köln klettert vorerst auf Rang zehn.