Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat die Spieltage 21 bis 27 der Saison 2022/2023 in der Regionalliga West zeitgenau angesetzt.

Der Westschlager zwischen dem SC Preußen Münster und Alemannia Aachen am 21. Spieltag der Regionalliga West findet am Sonntag, 5. Februar (14 Uhr), statt. Am Freitag gab der WDFV die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 21 bis 27 bekannt.

Die Kaiserstädter bekommen es bereits eine Woche später mit dem nächsten Brocken zu tun. Das Heimspiel gegen den Wuppertaler SV ist für Samstag (14 Uhr) terminiert.

21. Spieltag

Samstag, 4. Februar, 14 Uhr

Rot-Weiß Oberhausen – 1. FC Köln U21

1. FC Düren – SV Straelen

Fortuna Düsseldorf U23 – Borussia Mönchengladbach U23

Wuppertaler SV – 1. FC Bocholt

Rot Weiss Ahlen – SC Wiedenbrück

SC Fortuna Köln – SG Wattenscheid 09

FC Schalke 04 U23 – SV Rödinghausen

1. FC Kaan-Marienborn – SV Lippstadt 08

Sonntag, 5. Februar, 14 Uhr

SC Preußen Münster – TSV Alemannia Aachen

22. Spieltag

Samstag, 11. Februar, 14 Uhr

FC Schalke 04 U23 - SC Fortuna Köln

SV Straelen - Fortuna Düsseldorf II

1. FC Köln U21 - 1. FC Düren

SV Lippstadt 08 - Rot-Weiß Oberhausen

SV Rödinghausen - 1. FC Kaan-Marienborn

SC Wiedenbrück - SG Wattenscheid 09

1. FC Bocholt - Rot Weiss Ahlen

TSV Alemannia Aachen - Wuppertaler SV

Sonntag, 12. Februar, 14 Uhr

Borussia Mönchengladbach U23 - SC Preußen Münster

23. Spieltag

Freitag, 17. Februar, 19.30 Uhr

SC Fortuna Köln - SC Wiedenbrück

Samstag, 18. Februar, 14 Uhr

Fortuna Düsseldorf U23 - 1. FC Köln U21

SC Preußen Münster - SV Straelen

Wuppertaler SV - Borussia Mönchengladbach U23

Rot Weiss Ahlen - TSV Alemannia Aachen

SG Wattenscheid 09 - 1. FC Bocholt

FC Kaan-Marienborn - FC Schalke 04 U23

Rot-Weiß Oberhausen - SV Rödinghausen

1. FC Düren - SV Lippstadt 08

24. Spieltag

Freitag, 24. Februar, 19.30 Uhr

Borussia Mönchengladbach U23 - Rot Weiss Ahlen

Samstag, 25. Februar, 14 Uhr

1. FC Kaan-Marienborn - SC Fortuna Köln

1. FC Köln U21 - SC Preußen Münster

SV Lippstadt 08 - Fortuna Düsseldorf U23

SV Rödinghausen - 1. FC Düren

1. FC Bocholt - SC Wiedenbrück

TSV Alemannia Aachen - SG Wattenscheid 09

SV Straelen - Wuppertaler SV

Sonntag, 26. Februar, 14 Uhr

FC Schalke 04 U23 - Rot-Weiß Oberhausen

25. Spieltag

Freitag, 3. März, 19.30 Uhr

SC Fortuna Köln - 1. FC Bocholt

Samstag, 4. März, 14 Uhr

Wuppertaler SV - 1. FC Köln U21

Rot Weiss Ahlen - SV Straelen

G Wattenscheid 09 - Borussia Mönchengladbach U23

Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Kaan-Marienborn

1. FC Düren - FC Schalke 04 U23

SC Preußen Münster - SV Lippstadt 08

Fortuna Düsseldorf U23 - SV Rödinghausen

Sonntag, 5. März, 14 Uhr

SC Wiedenbrück - TSV Alemannia Aachen

26. Spieltag

Freitag, 10. März

FC Schalke 04 U23 - Fortuna Düsseldorf U23 (14 Uhr)

1. FC Köln U21 - Rot Weiss Ahlen (19.30 Uhr)

Rot-Weiß Oberhausen - SC Fortuna Köln (19.30 Uhr)

Samstag, 11. März, 14 Uhr

SV Rödinghausen -SC Preußen Münster

FC Kaan-Marienborn - 1. FC Düren

TSV Alemannia Aachen - 1. FC Bocholt

Borussia Mönchengladbach U23 - SC Wiedenbrück

SV Straelen - SG Wattenscheid 09 Stadion

SV Lippstadt 08 - Wuppertaler SV

27. Spieltag

Samstag, 18. März, 14 Uhr

SG Wattenscheid 09 - 1. FC Köln U21

SC Wiedenbrück SV - Straelen

1. FC Bocholt - Borussia Mönchengladbach U23

SC Fortuna Köln - TSV Alemannia Aachen

1. FC Düren - Rot-Weiß Oberhausen

Fortuna Düsseldorf U23 - 1. FC Kaan-Marienborn

SC Preußen Münster - FC Schalke 04 U23

Wuppertaler SV - SV Rödinghausen

Rot Weiss Ahlen - SV Lippstadt 08.