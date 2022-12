Regionalliga West: 1. FC Bocholt darf nicht ins Stadion Niederrhein ausweichen

Der 1. FC Bocholt kann seine letzten beiden Heimspiele wohl doch nicht im Stadion Niederrhein austragen. Dem Klub wurde die Nutzung untersagt.

Für die letzten beiden Heimspiele des Jahres wollte der 1. FC Bocholt eigentlich ins Oberhausener Stadion Niederrhein ausweichen. Das teilte der Regionalligist Anfang der Woche mit. Doch aus diesem Vorhaben wird nichts.

Denn der Sportbereich der Stadt Oberhausen hat dem Regionalligisten die Nutzung der RWO-Spielstätte untersagt. "Aufgrund einer bereits geplanten Sanierungs- und Schonungsphase des stark in Anspruch genommenen Rasens der Hauptkampfbahn des Niederrhein-Stadions konnte der Bitte des Vereins seitens der Verantwortlichen bedauerlicherweise nicht entsprochen werden", teilte ein Sprecher der Stadt auf RS-Nachfrage am Donnerstagnachmittag mit.

Nun müssen die Bocholter eine andere Lösung für die Duelle mit Preußen Münster (10. Dezember) und Fortuna Köln (17. Dezember) finden. Die Absage aus Oberhausen hat den Verein unerwartet getroffen. "Der 1. FC Bocholt wurde von der Entscheidung der Stadt Oberhausen überrascht und wird sich zunächst intern beraten", teilte Pressesprecher Benjamin Kappelhoff gegenüber RS am späten Nachmittag mit.

In der heimischen Gigaset-Arena darf der FCB die Partien nach aktuellem Stand nicht austragen. Grund dafür ist eine fehlende Genehmigung aufgrund einer Baustelle im Gästebereichs des Stadions. Dies hatte zuletzt für eine Menge Aufregung gesorgt. Der Verein kündigte ein zeitnahes Gespräch mit der Stadt zur Klärung an.

"Es ist für den Verein nicht nur finanziell ärgerlich, sondern für uns auch sportlich", hatte sich Trainer Marcus John am Mittwoch gegenüber RS geärgert. Schließlich muss Bocholt mit Einbußen rechnen, wenn die Heimspiele nicht im Stadion ausgetragen werden können. "Ich hoffe, dass sich alle Parteien schnell einigen und uns geholfen werden kann. So dass es vielleicht doch noch möglich ist, die beiden Spiele in diesem Jahr als Heimspiele am Hünting auszutragen oder wir spätestens in 2023 wieder echte Heimspiele zu haben", so John weiter.

Ob sich die Mannschaft des 48-Jährigen von dem Wirbel neben dem Platz freimachen kann, wird sich am Samstag zeigen. Dann gastiert der Tabellen-16. bei Fortuna Düsseldorf II (14 Uhr, RS-Liveticker).