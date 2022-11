Rot-Weiß Oberhausen: RWO-Fans rufen mit Spenden-Aktion zu WM-Boykott auf

Die Fans von Rot-Weiß Oberhausen haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet, die über den von ihnen geforderten WM-Boykott hinausgehen soll.

Die WM in Katar ist in vollem Gange. Am Mittwoch steigt auch die Deutsche Nationalmannschaft gegen Japan (Anpfiff 14 Uhr) in das Turnier ein. Viele Fans von Amateur- bis Profiklubs haben in den letzten Wochen dazu aufgerufen, die Weltmeisterschaft zu boykottieren. Den Anhängern von Rot-Weiß Oberhausen geht dies aber nicht weit genug.

In einem Schreiben ruft die RWO-Fanszene dazu auf, sich an ihrer Protest-Aktion zu beteiligen. "Mithilfe einer Hilfsorganisation aus Konstanz, die sich für Menschenrechte in diversen Ländern der Erde einsetzt, werden unter einem Crowdfunding-Link Geldspenden gesammelt", heißt es darin.

Zudem gibt es ein T-Shirt mit der Aufschrift "Boycott-Qatar" über die Facebook- und Instagram-Seite "Fancontainer Oberhausen" zu erwerben. Der Erlös werde ebenfalls dem Crowdfunding gutgeschrieben. Das Ziel der Aktion sei es, "nachhaltig die Situation in einem derartig von Menschenrechtsverletzungen geprägten Land zu verbessern."

Wie in anderen deutschen Stadion auch, hatte es in Oberhausen in der letzten Zeit Flyer und Transparente gegeben, um auf die Situation in Katar aufmerksam zu machen und zum Boykott der Weltmeisterschaft aufzurufen. Die RWO-Fans prangern vor allem die "grauenvollen Arbeitsbedingungen beim Bau der Fußballstadien" an.