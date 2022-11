Die Zweitvertretung des FC Schalke 04 hat die Siegesserie von Borussia Mönchengladbach II gestoppt. Zum Auftakt des 17. Spieltags der Regionalliga West gab es ein 1:1-Unentschieden.

Borussia Mönchengladbach II hat am Freitagnachmittag gegen die Zweitvertretung des FC Schalke 04 den fünften Sieg in Folge verpasst.

Dabei gingen die Fohlen bereits nach sechs Minuten in Führung. Rocco Reitz spielte einen präzisen Pass in den Lauf von Conor Noß, der souverän zum 1:0 einschob. In der Folge wachten die Königsblauen auf und drängten auf den Ausgleich. Sidi Sané verpasste nach einer Flanke von Ivan nur knapp (15.).

Weitere Chancen blieben aus. Ganz anders sah es mit der Härte in den Zweikämpfen aus, die immer intensiver geführt wurden. Kurz vor dem Seitenwechsel wurde Gladbach wieder spielerisch aktiv, dennoch ging es mit 1:0 in die Kabinen.

Gladbach II: Olschowsky - Kurt, Lockl, Lieder, Kemper – Lofolomo, Müsel (84. Kader), Meuer (90+1 Beckhoff), Reitz, Noß (77. Schroers) - Telalovic (84. Don Naderi) Olschowsky - Kurt, Lockl, Lieder, Kemper – Lofolomo, Müsel (84. Kader), Meuer (90+1 Beckhoff), Reitz, Noß (77. Schroers) - Telalovic (84. Don Naderi) Schalke II: Heekeren – Kozuki (87. Tchadjobo), Schell, Boboy, Müller – Ivan, Albutat – Sané (70. Kurt), Bokake, Kyerewaa – Castelle (86. Flotho) Tore: 1:0 Noß (6.), 1:1 Ivan (60.) Gelbe Karten: Meuer, Lofolomo - Kozuki, Ivan, Albutat

Schalke kam aktiver aus der Pause und übernahm die Kontrolle – allerdings ohne dies in Torchancen umzumünzen. Bis zur 60. Minute.

Im Anschluss an zwei gefährliche Ecken der Gladbacher kamen die Gelsenkirchener zum Ausgleich. Schalke kombinierte sich bis an den Sechzehner, wo Andreas Ivan den ball platziert zum 1:1 verwandelte. Es war sein fünftes Saisontor.

Schalke blieb am Drücker, Gladbach fand kaum noch in die Partie. Am Ende verlor das Spiel an Rhythmus, sodass es beim 1:1 blieb.

Durch das Remis bleibt Schalke auf dem siebten Tabellenplatz der Regionalliga West. Gladbach verkürzt zumindest den Rückstand auf Tabellenführer SC Preußen Münster auf zwei Punkte. Die Adlerträger haben allerdings zwei Spiele weniger absolviert und treffen am Samstag auswärts auf Rot Weiss Ahlen (14 Uhr, RS-Ticker).