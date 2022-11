Regionalliga West: Trotz positiver Tor-Differenz - Wiedenbrück steckt im Keller fest

Der SC Wiedenbrück galt in den vergangenen Jahren in der Regionalliga West immer als ein sehr ekeliger, schwer zu bespielbarer Gegner. Doch aktuell belegt der SCW einen Abstiegsplatz.

Dass der SC Wiedenbrück nach 16 Spieltagen in der Regionalliga-West-Saison 2022/2023 den drittletzten Tabellenplatz belegen würde, hätte wohl kaum jemand für möglich gehalten.

Nach ihrem Wieder-Aufstieg zur Spielzeit 2020/2021 belegten die Ostwestfalen Rang zehn und Platz acht in der Regionalliga West. Die Wiedenbrücker waren in den letzten Jahren dafür bekannt, dass sie nur sehr schwer zu schlagen sind.

Der SC Preußen Münster wird noch ein Lied davon singen können. Denn am vorletzten Spieltag der vergangenen Serie kam der SCP beim SCW nicht über ein torloses Remis hinaus und musste letztendlich noch Rot-Weiss Essen zum Aufstieg in die 3. Liga gratulieren.

Doch mittlerweile ticken die Uhren an der Rietberger Straße etwas anders. Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann konnte nur eine der letzten neun Begegnungen gewinnen. Das Resultat: Abstiegsplatz 16 nach 16 Spieltagen!

Den Fans kann ich Versprechen, dass wir alles, wirklich alles dafür tun werden, damit der SC Wiedenbrück auch in der kommenden Saison Regionalligist ist. Saban Kaptan

"Es war ja klar, dass so eine Phase kommt. Wir sind der SC Wiedenbrück und wissen, dass wir immer wieder mal nach unten schauen müssen. Aber es ist wie im Leben: Wenn es läuft, ist alles gut und alle haben sich lieb. Wenn es nicht läuft, dann kommt es drauf an, wer Charakter zeigt, wer kämpft, wer zusammenhält. In dieser Phase sind wir jetzt", erklärt Saban Kaptan.

Der 30-jährige Offensivmann der Wiedenbrücker schiebt hinterher: "Bei uns mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, dass wir unten herauskommen. Wir haben ein toll funktionierendes Team, sind eine echte Gemeinschaft.

22:20 Treffer, so lautet die Tor-Differenz, sehr ungewöhnlich für ein Team im Tabellen-Keller. "Auch das beweist doch, dass die Qualität viel höher ist als es der Tabellenplatz widerspiegelt. Wir sind defensiv stark und offensiv eigentlich auch, nur münzen wir zu wenige Torchancen in Treffer um", sagt Kaptan.

1. FC Düren, Fortuna Düsseldorf II, Preußen Münster und Wuppertaler SV: Das sind die vier Gegner der Wiedenbrücker vor der Winterpause. Kaptan: "Ich schaue gar nicht mehr auf die Tabelle, erst nach den vier Partien. Ich bin mir sicher, dass wir auf einem Nicht-Abstiegsplatz überwintern werden. Den Fans kann ich Versprechen, dass wir alles, wirklich alles dafür tun werden, damit der SC Wiedenbrück auch in der kommenden Saison Regionalligist ist."