Preußen Münster: Einige tausend Karten schon weg - große Kulisse gegen WSV erwartet

Wenn der SC Preußen Münster am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) den Wuppertaler SV empfängt, dann wird das Stadion an der Hammer Straße sehr gut gefüllt sein.

Preußen Münster gegen Wuppertaler SV: Dieses traditionsreiche Duell zieht die Fans an. Und auch die Tabellenkonstellation verspricht Spannung.

Der SCP liegt mit 32 Punkten und einem Spiel weniger als der WSV vor den Bergischen, die aktuell 25 Zähler vorweisen. Heißt: Der Gast aus Wuppertal muss in Münster gewinnen, um weiter vom Aufstieg zu träumen. Aktuell sind die Wuppertaler sehr gut drauf und haben die letzten vier Begegnungen allesamt gewonnen.

Wie die Preußen am Dienstagmittag bekanntgaben, sind jetzt schon etwa 5.000 Tickets abgesetzt – mehr als 8.000 Zuschauer werden im Preußenstadion erwartet.

Die 2.873 Sitzplätze auf der Haupttribüne sind bereits restlos ausverkauft, auch in Block L auf der Gegengerade werden die Tickets langsam knapp.

Erstmals werden die Besucher im Preußenstadion nicht mehr auf die marode und teilweise bereits abgerissene Westkurve blicken, sondern auf die 110 Meter breite und fünf Meter hohe Lärmschutzwand. Auch die neue LED-Tafel, die in die Lärmschutzwand integriert und bereits montiert wurde, wird am Samstag erstmals zum Einsatz kommen.

Gemäß der Zuschauerreduzierung durch die Umbaumaßnahmen im Stadion und das aktuell gültige Sicherheitskonzept könnten maximal 11.234 Besucher das Spiel am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) im Stadion live erleben. Die aktuelle Bestmarke der Preußen in dieser Saison datiert vom Spiel gegen den 1. FC Bocholt. 8.099 Fans kamen gegen den Aufsteiger an die Hammer Straße.

Da die Partie von den Sicherheitspartnern als sogenanntes Rot-Spiel eingestuft wurde, bleibt der Heimbereich in Block K als Pufferblock leer. Inhaber einer Dauerkarte für diesen Block können mit ihrer Karte ohne Tickettausch einen der anderen Stehplatzblöcke aufsuchen.