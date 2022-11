Regionalliga Nordost: Traditionsklub stellt nach Negativlauf Trainer frei

In der Regionalliga Nordost hat ein großer Traditionsklub seinen Trainer nach einem Negativlauf entlassen. Der Verein hinkt seinem Saisonziel Aufstieg hinterher.

Andreas Patz (39) ist nicht mehr Cheftrainer des FC Carl Zeiss Jena. Das Mannschaftstraining wird vorerst von Co-Trainer René Klingbeil geleitet.

Nach einem tollen Saisonstart und 13 Punkten aus fünf Spielen blieb Carl Zeiss zuletzt in acht Spielen sieglos - fünf Remis, drei Niederlagen. Am Samstag gab es eine 1:2-Niederlage in Meuselwitz. Jena liegt zehn Punkte hinter dem angepeilten Tabellenplatz eins zurück.

FCC-Geschäftsführer Chris Förster: "Das heutige Spiel, in dem wir eine Trendwende einleiten wollten, hat nochmals aufgezeigt, dass es dringend einer Veränderung bedarf. Wir hätten diese Trendwende gern gemeinsam mit Andreas Patz hinbekommen. Aber wir müssen anerkennen, dass die Tendenz der letzten Wochen keinen anderen Schluss zulässt, als diese schmerzliche Entscheidung zu fällen. Uns tut dies für Andreas unglaublich leid, da wir wissen, wie sehr er sich hier engagiert, gearbeitet und vor seine Mannschaft gestellt hat."