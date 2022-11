RL West: Wuppertal siegt zum vierten Mal in Folge und klettert weiter nach oben

Der Wuppertaler SV gewann mit 3:1 gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf und hat wieder alle Chancen im Aufstiegskampf.

Der Wuppertaler SV gewann mit 4:1 gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf und holte damit den vierten Sieg in Folge. Vor 1430 Zuschauern trafen Serhat Semir Güler (2) und Kevin Hagemann (2).

Die ersten Minuten der Partie liefen dabei ohne große Chancen ab. Die erste Möglichkeit der Begegnung saß dann aber direkt. Lukas Demming brachte den Ball von der rechten Seite in der Mitte. Von wo Hagemann den Ball aus circa 16 Metern in den Winkel zirkelte (17.). Ein tolles Tor von Geburtstagskind Hagemann, der sich damit selbst zu seinem 32. Geburtstag beschenkte.

Und Wuppertal legte dann schnell nach. Nur fünf Minuten später sorgte Güler für das 2:0. Nach einem überragenden Steckpass von Marco Stiepermann umspielte Güler den Düsseldorf-Keeper Dennis Gorka und schob aus spitzem Winkel ein.

Schlampige Wuppertaler nach Doppelschlag

Nach dem frühen Doppelschlag ließ es Wuppertal aber etwas schlampig angehen. Zwar scheiterte Justin Noah Seven noch alleine vor dem Tor und schoss den Ball meterweit vorbei, wenige Minuten später netzte Robin Bird aber zum Anschluss ein (32.). Nach einer schönen Kombination über Jona Niemiec, der mit der Hacke auf Seven auflegte, welcher wiederum quer auf Bird legte, hatte der Offensivspieler leichtes Spiel und musste nur noch einschieben.

Bei einer völlig unnötigen Rudelbildung in der 37. Minute sah unter anderem Kingsley Marcinek die Gelbe Karte. Für den Düsseldorfer sollte diese Karte noch ein Nachspiel haben. Denn nur fünf Minuten später traf er bei einer Grätsche nur Hagemann und wurde mit gelb-rot des Feldes verwiesen.

Wuppertaler SV: Langhoff – Schweers – Pytlik, Berisha – Hanke (46. Montag), Demming (80. D Hone), Rodrigues Pires, Müller (46. Peitz), Hagemann – Stiepermann, Güler (68. Rama) Fortuna Düsseldorf II: Gorka – Marcinek, Vukancic, Göckan, Brechmann – El-Faouzi, Geerkens –Niemiec, Seven, Bird (80. Monteiro) – Kalonji (67. Adamski) Schiedsrichter: Tobias Severins Zuschauer: 1430 Tore: 1:0 Hagemann (17.), 2:0 Güler (22.), 2:1 Bird (32.), 3:1 Güler (55.), 4:1 Hagemann (84.) Gelb-Rote Karte: Marcinek (42.)

Zur Halbzeit führte Wuppertal dann trotz einer kleinen Schwächephase rund um die 30. Minute verdient mit 2:1. Und auch in der zweiten Halbzeit verdiente Wuppertal sich diese Führung. Schon kurz nach Wiederanpfiff hätten Stiepermann und Hagemann das 3:1 erzielen können, scheiterten aber an einem Bein der Abwehr oder an Gorka. Trotzdem wurde die Druckphase nach der Pause noch belohnt. Nach Vorlage war es erneut Güler, der dieses Mal nur noch einschieben musste (55.).

Eine der vielen weiteren guten Chancen für den WSV nutzte Hagemann in den Schlussminuten zum 4:1 und doppeltem Geburtstagsgeschenk (84.). Die Wuppertaler rücken durch den deutlichen Sieg auf den 4. Platz vor und haben nur noch vier Punkte Rückstand auf den Ligaprimus Preußen Münster, die allerdings noch zwei Spiele in der Hinterhand haben und am Sonntag auf Fortuna Köln treffen (14 Uhr).

Am nächsten Spieltag kommt es dann zum direkten Duell zwischen dem WSV und Münster (Samstag, 12. November, 14 Uhr).