Fortuna Köln: "Münster hat in Regale reingegriffen, in die wir nicht reingreifen können"

Am Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es in der Regionalliga West zum Traditionsduell zwischen Fortuna Köln und Preußen Münster. Der Fortuna-Boss ist heiß.

Acht Punkte trennen aktuell den SC Fortuna Köln vom Spitzenreiter SC Preußen Münster.

Der schlechte Saisonstart - zwei Punkte aus den ersten fünf Spielen - ist der Grund, warum die Fortuna dem SCP derzeit noch hinterher hinkt. Doch mittlerweile haben sich die Kölner gefunden und dürften auch am Sonntag für die Preußen ein Gegner auf Augenhöhe sein.

Das hofft zumindest Hanns-Jörg Westendorf, Präsident von Fortuna Köln. RevierSport hat mit dem waschechten Kölner über das Spitzenspiel am Sonntag gesprochen.

Hanns-Jörg Westendorf über...

... die Vorfreude auf das Spiel: "Natürlich ist diese groß. So viele Top-Duelle gibt es ja in dieser Liga nicht. Ich hoffe, dass wir in die Nähe der 5000er Marke kommen werden. Es hängt natürlich auch einiges vom Wetter ab und wie viele Zuschauer aus Münster kommen werden. Es wird auf jeden Fall ein enges Duell. Davon gehe ich aus."

... ein mögliches Endspiel für die Fortuna: "Nein, es ist kein Finale! Wir haben danach auch noch 20 Spiele zu absolvieren. Es kann in einer so langen Saison wirklich viel passieren. Wir gucken wirklich von Spiel zu Spiel. Aber klar ist auch, dass es mich schon ärgert, wenn wir auf die Tabelle blicken. Wir haben zu Beginn einige Punkte liegen lassen, haben uns aber auch zum Glück berappelt."

... das Ziel bis zur Winterpause: "Wir haben der sportlichen Führung, der Mannschaft keine Punktzahl mit auf den Weg gegeben. Wir wollen versuchen jedes Spiel zu gewinnen."

... Preußen Münster: "Wenn man sieht, welche Neuverpflichtungen sie getätigt haben, dann sagt das alles. Münster hat in Regale reingegriffen, in die wir nicht reingreifen können. Sie haben andere Möglichkeiten. Sie sind die Nummer eins in ihrer Stadt und bauen jetzt auch das Stadion um, schaffen neue Trainingsmöglichkeiten. Preußen ist da schon eher in der Kategorie Rot-Weiss Essen anzusiedeln."

... die Ziele von Fortuna Köln: "Da hat sich nichts dran geändert. Es muss dauerhaft das Ziel sein, aus dieser Liga herauszukommen. Da müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Wir wissen aber auch, dass fünf, sechs Mannschaften dasselbe Ziel haben. Es ist eben kein Wunschkonzert. Aber klar ist auch, dass Fortuna Köln nicht auf Ewigkeiten in dieser Liga spielen will."