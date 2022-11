Preußen Münster: Essener Junge spielt sich an der Hammer Straße ins Rampenlicht

Der SC Preußen Münster grüßt die Regionalliga-West-Konkurrenz aktuell wieder vom Platz an der Sonne. Auch ein waschechter Essener Junge hat seinen Anteil an dem Erfolg.

Preußen Münster hat sich in den letzten zwei Wochen wieder Platz eins in der Regionalliga West erkämpft. Am Ende der Saison soll schließlich nach drei Jahren die ersehnte Drittliga-Rückkehr perfekt gemacht werden.

Diesen Traum will sich auch Yassine Bouchama erfüllen. Der Essener Junge stet seit dem vergangenen Sommer in Münster unter Vertrag. Und: der 25-jährige Straßenfußballer hat sich in die Herzen der SCP-Fans und ins Rampenlicht gespielt.

Zwölf Einsätze, drei Tore, drei Vorlagen und achtmal in der Startaufstellung: eine tolle Bilanz für Bouchama!

Schließlich begann seine Karriere in der Landesliga beim FC Kray. Er durchlief kein Nachwuchsleistungszentrum und kämpfte sich trotzdem nach oben. Kray, Bocholt, Straelen, Phönix Lübeck, VfB Homberg und Preußen Münster.

Zwischenzeitlich wollte er sich seinen Profitraum in Marokko erfüllen. Doch zu einer Vertragsunterschrift kam es nicht - RevierSport berichtete. Auch bei Rot-Weiß Oberhausen fiel Bouchama im Probetraining durch. Heute dürften sich die RWO-Verantwortlichen vielleicht ärgern.

In Homberg waren im Schnitt etwa 300 Zuschauer im Stadion. Jetzt spiele ich vor 7000, die eine tolle Stimmung machen und uns auch auswärts super unterstützen. Alle zusammen für Preußen Münster wird hier wirklich gelebt. Yassine Bouchama

Denn in Münster liefert der Edeltechniker ab. "Es macht einfach unglaublich viel Spaß, in diesem Team zu spielen. Wir haben so viele erfahrene und spielstarke Jungs mit reichlich Qualität im Team. Da lerne ich jeden Tag dazu", erzählt Bouchama in der Bild-Zeitung.

Vor allen Dingen setzt Trainer Sascha Hildmann auf den Essener Jungen, der täglich aus Essen die rund 100 Kilometer Richtung Hammer Straße auf sich nimmt. Bouchama: "Er macht einen richtig guten Job, schenkt mir sein Vertrauen. Das ist für mich enorm wichtig, stärkt mein Selbstbewusstsein auf dem Rasen."

Bouchama genießt es regelrecht für einen Top-Klub wie Münster zu spielen. Er hatte immer, auch bei RevierSport, davon gesprochen, dass es sein Ziel sei für einen Traditionsklub wie Oberhausen oder eventuell auch Rot-Weiss Essen zu spielen. "Als Essener Junge wäre das ein Traum", sagte er einst zu RS.

Es ist aber Münster geworden und der Deutsch-Marokkaner ist aktuell sehr glücklich bei den Preußen. Bouchama in der "Bild": "In Homberg waren im Schnitt etwa 300 Zuschauer im Stadion. Jetzt spiele ich vor 7000, die eine tolle Stimmung machen und uns auch auswärts super unterstützen. Alle zusammen für Preußen Münster wird hier wirklich gelebt."

Und das Saisonziel? "Natürlich wollen wir so erfolgreich wie möglich sein. Aber die Saison ist noch lang. Wir schauen nur von Spiel zu Spiel. Damit sind wir bislang ganz gut gefahren. Wir dürfen nicht nachlassen, müssen Woche für Woche aufs Neue Vollgas geben. Nur dann erreichen wir unser Ziel!", antwortet der Offensivmann.

Am Sonntag (6. November, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es für Bouchama und seine Mannschaftskollegen zu Fortuna Köln.