Rödinghausen-Schock: Saison für Stammkraft gelaufen

Bittere Kunde für den SV Rödinghausen: Eine wichtige Stütze des Regionalligisten hat sich das Kreuzband gerissen und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen können.

Das ist ein Rückschlag für den SV Rödinghausen und vor allem für Julian Wolff eine enorm bittere Nachricht. Der Innenverteidiger des SV Rödinghausen hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird lange ausfallen. Das teilte der SVR am Mittwoch mit. Die laufende Saison sei für den 30-Jährigen definitiv beendet, heißt es vom Verein.

Wolff hatte sich beim 2:1-Sieg gegen den Wuppertaler SV vor knapp zwei Wochen verletzt. Nach 36 Minuten musste er ausgewechselt werden. Bei den folgenden Untersuchungen wurde eine Kreuzbandverletzung diagnostiziert. "Der Ausfall von Jule ist extrem bitter für uns. Wir werden ihn selbstverständlich bestmöglich unterstützen und hoffen, ihn so früh wie möglich wieder fit bei uns zu haben", wird SVR-Trainer Carsten Rump zitiert.

Dem Rödinghauser Chefcoach bricht eine wichtige Säule in der Defensive weg. Wolff ist als Nebenmann von Kapitän Daniel Flottmann in der Abwehrzentrale gesetzt. Er gehörte bislang in allen Saisonspielen zur Startelf. Der 278-fache Regionalliga-Spieler hatte seit seinem Wechsel vom SC Wiedenbrück nach Rödinghausen vor gut vier Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Doch ist er fit, spielt er auch.





Nun muss der derzeitige Tabellenzweite der Regionalliga seinen Ausfall bis zum Saisonende kompensieren. Beim 1:1 gegen Rot Weiss Ahlen am letzten Wochenende setzte Trainer Carsten Rump auf den 20-jährigen Ibrahim Kaba. Mit Niklas Wiemann und Paul Danner ständen weitere Alternativen bereit.

Weiter geht es für den SVR mit einem Heimspiel gegen die SG Wattenscheid (Samstag, 14 Uhr, RS-Liveticker).