Wuppertaler SV: Küsters fliegt auf die Tribüne und ist sauer über den Schiedsrichter

Straelens Ex-Bundesliga-Profi "Ich bin ein Spieler, der auf der Straße groß geworden ist"

Der SV Straelen will nach dem ersten Saisonsieg - 4:0 in Wattenscheid - am Samstag nachlegen. Es geht gegen den SC Wiedenbrück. Ex-Profi Marcel Heller ist voller Tatendrang.