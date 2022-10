RWO: Nils Winter: "Erster Auswärtssieg ist fällig"

Nach durchwachsenem Start ist Rot-Weiß Oberhausen zurück in der Spur. Wenn es nach Nils Winter geht, soll am Samstag der erste Auswärts-Dreier eingefahren werden.

Rot-Weiß Oberhausen ist im Aufwind: Nach Siegen im Niederrhein-Pokal gegen den MSV Duisburg und in der Regionalliga West gegen Aufsteiger 1. FC Düren soll am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) der Trend der letzten Wochen fortgesetzt werden. Vor allem der Derby-Sieg habe Spieler und Fans beflügelt - wie Nils Winter gegenüber RevierSport verriet.

"Das war ein sehr besonderes Spiel für alle, für das Umfeld in Oberhausen und wir konnten vor einer gutbesuchten Kulisse zeigen, was in uns steckt", zehre die Mannschaft auch Tage danach noch von dem 2:1-Erfolg, bei dem Winter selbst als Torschütze erfolgreich war. "Das hat uns einfach Selbstvertrauen gegeben und das hat man auch in der Trainingswoche gespürt." Genau dies habe in den Wochen zuvor gefehlt.

"Wir wussten, dass wir es können, konnten es nur nicht so umsetzen", habe sich die Mannschaft selbst in eine Negativ-Spirale manövriert. "Wir haben uns zu einfach und zu viele Gegentore gefangen. Jeder Schuss gegen uns war drin, was dann auch in den Köpfen verankert war." Vier sieglose Spiele am Stück waren die Folge. "Teilweise haben wir es aber gar nicht schlecht gemacht, nur die Torchancen, die wir hatten, nicht genutzt."

Zuhause eine Macht, auswärts ausbaufähig

Gerade auf fremden Plätzen hat RWO sich bislang schwergetan. Kein Sieg bei nur drei Punkten aus fünf Partien stehen zu Buche. "Auswärts lief es bisher noch nicht so prickelnd. Der erste Auswärts-Dreier ist jetzt einfach fällig", ist der Rechtsverteidiger überzeugt, den Schwung auch mit in das Auswärtsspiel bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf mitzunehmen. "Wir müssen unser Spiel der letzten zwei Wochen beibehalten, dann wird der Erfolg von ganz allein kommen und wir werden einige Plätze gut machen."

Zuhause sind wir wie eine Einheit und haben den Fans viel zu verdanken. Vor allem in einer Phase, in der es nicht lief, standen sie hinter uns. Nils Winter, RWO-Verteidiger

Um in der Tabelle zu klettern, reicht es aber nicht, nur im heimischen Niederrhein-Stadion eine Macht zu sein. "Wir hatten vor der Saison natürlich eine ganz andere Zielsetzung. Jetzt mussten wir erstmal sehen, dass wir zu unserer Stärke zurückfinden, um zu wissen, dass wir gut sind und Spiele gewinnen können." Im besten Fall auch am Samstag - jedenfalls wenn es nach Winter geht.