Wuppertaler SV: Dogan vor Heimdebüt: "Mehr Leidenschaft und Aggressivität entwickeln"

Bei seiner Premiere beim Wuppertaler SV gab es für Hüzeyfe Dogan keine Punkte. Am 11. Spieltag der Regionalliga West soll sein Heimdebüt drei Zähler bringen.

Bei seinem Debüt auf der Trainerbank des Wuppertaler SV sah Hüzeyfe Dogan ein 1:2 beim SV Rödinghausen. Am Samstag (8. Oktober, 14 Uhr) gibt es am 11. Spieltag der Regionalliga West die Heimpremiere des neuen Trainers. Gegen die Reserve von Schalke 04 will Dogan den ersten Dreier mit dem neuen Klub holen.

In Rödinghausen hatte das noch nicht funktioniert. „Wir sind mit dem frühen Tor gut ins Spiel gekommen, haben aber den Gegner durch individuelle Fehler stark gemacht und uns hinten reindrängen lassen“, erklärt Dogan die Niederlage gegen den SVR. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns stabilisiert und spielerisch war es auch besser. Jedoch hätten wir das zweite Gegentor nicht kassieren dürfen, weil wir genau diese Stärke von Rödinghausen angesprochen hatten und entsprechend vorbereitet waren.“

Nun hat Dogan eine Woche mehr mit der Mannschaft verbracht und weiter an den Baustellen gearbeitet. „Wir müssen im Kollektiv mehr Leidenschaft und Aggressivität entwickeln“, fordert der Ex-Profi von seiner Mannschaft. „Über diese Tugenden müssen wir ins Spiel finden und versuchen Torchancen zu kreieren.“

Im Stadion am Zoo erwartet Dogan eine besondere Atmosphäre. „Es ist lange her, dass ich als Aktiver auf dem Platz stand. Jetzt freue ich mich auf die bevorstehenden Aufgaben an der Seitenlinie“, beschreibt der Rückkehrer. „Ich hoffe auf zahlreiche Unterstützung der Fans und dass wir nach dem Spiel drei Punkte mehr auf dem Konto haben.“

Das werden die Gelsenkirchener verhindern wollen. Die hatten gegen Preußen Münster zuletzt 1:0 geführt, ehe eine Gewitterwarnung zum Abbruch führte. „Schalke ist aktuell in sehr guter Verfassung. Sie verfügen über besondere Qualitäten, das zeigt auch die Führung gegen Preußen Münster, auch wenn das Spiel unterbrochen wurde“, weiß auch Dogan um die Stärken der Schalker Reserve. „Das wird eine schwierige Aufgabe, jedoch spielen wir zu Hause und wir möchten mit aller Macht die Punkte hierbehalten.“