Wuppertaler SV: "Das müssen wir abstellen" - Rodrigues Pires vor Spiel gegen Ex-Club

Der Wuppertaler SV trifft am 11. Spieltag der Regionalliga West auf Schalke 04 II. Kevin Rodrigues Pires über den enttäuschenden Saisonstart des WSV und die Zeit bei S04.

Kevin Rodigues Pires gehört zu den Dauerbrennern beim Wuppertaler SV. Lediglich im ersten Spiel fehlte er verletzungsbedingt. Und genau die damalige 1:2-Niederlage gegen Rot-Weiss Ahlen beschäftigt die Nummer 10 des WSV noch immer: „Nach einer intensiven Vorbereitung willst du das erste Saisonspiel immer spielen. Wenn wir das gewonnen hätten, wären wir vielleicht in einen Flow gekommen“, berichtet der 31-Jährige und ergänzt: „Wir haben vor der Saison 10 bis 12 neue Spieler bekommen. Die müssen erstmal zueinander finden.“

Wuppertaler SV: Niederlage im ersten Spiel unter Neu-Trainer Hüzeyfe Dogan

So richtig gut scheint das noch nicht zu funktionieren. Nachdem sich der Verein kurz vor dem 9. Spieltag einvernehmlich von Trainer Björn Mehnert getrennt hatte, gab es unter Neu-Trainer Hüzeyfe Dogan im letzten Spiel eine 1:2-Niederlage gegen den SV Rödinghausen. „Wir haben uns den Saisonstart anders vorgestellt, ganz klar“, meint auch Rodrigues Pires.

Am kommenden Spieltag nun ist die Zweitvertretung von Schalke zu Gast in Wuppertal. Vor dem Spiel gegen Preußen Münster, das wegen eines Unwetters abgebrochen und verschoben werden musste, konnten die Gelsenkirchener drei Siege in Folge einfahren.

Rodrigues Pires: Spiel gegen Ex-Verein

WSV-Spielmacher Rodrigues Pires hat eine Schalke-Vergangenheit und gute Erinnerungen an die Zeit, als er vor gut 10 Jahren zwei Spielzeiten für die königsblauen U23 absolvierte. „Das sind natürlich besondere Erinnerungen. Ich habe dort mit Spielern wie Raul, Farfan, Baumjohann und Sarpei trainiert. Sowas vergisst man nicht“, blickt der der 31-Jährige auf die Anfänge seiner Karriere zurück.

Rodrigues Pires erwartet ein schweres Spiel gegen Schalke, bei dem man „wie immer gegen eine U23“ mit Kampf dagegen halten müsse. „Und wir müssen endlich weniger individuelle Fehler machen. Das ist leider dieses Jahr schon viel zu oft passiert. Diese Dinger müssen wir abstellen“, warnt Rodrigues Pires. Anpfiff im Stadion am Zoo ist am Samstag (08.10.) um 14 Uhr.