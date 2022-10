BVB - Schalke: U23-Revierderby als Testspiel - Sidi Sané trifft doppelt

Die U23-Teams von Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 haben am Dienstag ein Testspiel gegeneinander bestritten. Es endete ohne Sieger.

Ein Revierderby aus Übungsgründen: Die U23-Teams von Borussia Dortmund und Schalke 04 haben am Dienstag ein Testspiel bestritten, das mit einem 2:2-Remis endete. Die Partie in Dortmund wurde kurzfristig angesetzt und fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die beiden Tore für die Königsblauen erzielte Sidi Sané. Der 19 Jahre alte Youngster hatte schon in den letzten beiden Ligaspielen getroffen, wenn man das abgebrochene Duell gegen Preußen Münster am letzten Wochenende außen vor lässt.

Beinahe hätte S04 die eine Liga höher spielende BVB-Reserve sogar besiegt. Doch kurz vor dem Schlusspfiff verwandelte Ole Pohlmann einen Foulelfmeter zum Endstand. Das erste Dortmunder Tor hatte Timo Bornemann erzielt. Trainer Christian Preußer setzte vor allem auf Spieler, die zuletzt seltener zum Einsatz kamen.

In der Liga geht es für die Borussen am kommenden Montag weiter. Beim Halleschen FC beschließt der BVB dann den elften Spieltag der 3. Liga (19 Uhr, RS-Liveticker). Schalkes U23 gastiert am Samstag beim Wuppertaler SV (14 Uhr, RS-Liveticker).