Regionalliga West: Spieltage bis zur Winterpause terminiert, RWO - Münster sonntags

Regionalliga West: Die Spieltage zwölf bis 20 wurden vom Verband zeitgenau angesetzt. Alle Termine bis zur Winterpause im Überblick.

Regionalliga-Fans aufgepasst: Der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) hat die Ansetzungen der Spieltage zwölf bis 20 veröffentlicht. Damit sind nun alle Partien bis zur Winterpause zeitgenau terminiert. Der letzte Spieltag steigt am 10. Dezember, danach ruht der Spielbetrieb bis Anfang Februar 2022.

Heißt auch: Die ersten drei Spieltage der Rückrunde finden noch in diesem Jahr statt. Der Abschluss der ersten Halbserie steigt am 18. und 19. November. In den Wochen zuvor stehen noch einige Highlights auf dem Programm - so etwa am zwölften Spieltag. Dann steigt der Schlager zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Preußen Münster, gespielt wird am 16. Oktober, sonntags um 14 Uhr.

Regionalliga West: Die Spieltage 12 bis 20 im Überblick

12. Spieltag

Samstag, 15. Oktober, 14 Uhr

1. FC Köln II - 1. FC Bocholt

SV Straelen - Alemannia Aachen

Borussia M'gladbach II - Fortuna Köln

1. FC Düren - Fortuna Düsseldorf

FC Schalke 04 II - Rot Weiss Ahlen

SV Rödinghausen - SG Wattenscheid

SV Lippstadt - SC Wiedenbrück

Sonntag, 16. Oktober, 14 Uhr

Rot-Weiß Oberhausen - Preußen Münster

1. FC Kaan-Marienborn - Wuppertaler SV

13. Spieltag

Freitag, 21. Oktober, 19.30 Uhr

Alemannia Aachen - 1. FC Köln II

Samstag, 22. Oktober, 14 Uhr

Preußen Münster - 1. FC Düren

1. FC Bocholt - SV Lippstadt

SC Wiedenbrück - SV Rödinghausen

Rot Weiss Ahlen - 1. FC Kaan-Marienborn

Wuppertaler SV - Rot-Weiß Oberhausen

Sonntag, 23. Oktober, 14 Uhr

Borussia M'gladbach II - SV Straelen

SG Wattenscheid - FC Schalke 04 II (16 Uhr)

14. Spieltag

Samstag, 29. Oktober, 14 Uhr

SV Straelen - Fortuna Köln

Fortuna Düsseldorf II - Preußen Münster

1. FC Düren - Wuppertaler SV

Rot-Weiß Oberhausen - Rot Weiss Ahlen

1. FC Kaan-Marienborn - SG Wattenscheid

FC Schalke 04 II - SC Wiedenbrück

SV Rödinghausen - 1. FC Bocholt

SV Lippstadt - Alemannia Aachen

Sonntag, 30. Oktober, 14 Uhr

1. FC Köln II - Borussia M'gladbach II

15. Spieltag

Samstag, 5. November, 14 Uhr

SV Straelen - 1. FC Köln II

Borussia M'gladbach II - SV Lippstadt

Alemannia Aachen - SV Rödinghausen

1. FC Bocholt - FC Schalke 04 II

SC Wiedenbrück - 1. FC Kaan-Marienborn

SG Wattenscheid - Rot-Weiß Oberhausen

Rot Weiss Ahlen - 1. FC Düren

Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf II

Sonntag, 6. November, 14 Uhr

Fortuna Köln - Preußen Münster

16. Spieltag

Donnerstag, 10. November, 19 Uhr

Fortuna Köln - 1. FC Köln II

Freitag, 11. November, 19 Uhr

FC Schalke 04 II - Alemannia Aachen

Fortuna Düsseldorf II - Rot Weiss Ahlen (19.30 Uhr)

Samstag, 12. November, 14 Uhr

Preußen Münster - Wuppertaler SV

1. FC Düren - SG Wattenscheid

Rot-Weiß Oberhausen - SC Wiedenbrück

1. FC Kaan-Marienborn - 1. FC Bocholt

SV Rödinghausen - Borussia M'gladbach II

SV Lippstadt - SV Straelen

17. Spieltag

Freitag, 18. November, 14 Uhr

Borussia M'gladbach II - FC Schalke 04 II

Samstag, 19. November, 14 Uhr

1. FC Köln II - SV Lippstadt

SV Straelen - SV Rödinghausen

Alemannia Aachen - 1. FC Kaan-Marienborn

1. FC Bocholt - Rot-Weiß Oberhausen

SC Wiedenbrück - 1. FC Düren

SG Wattenscheid - Fortuna Düsseldorf II

Rot Weiss Ahlen - Preußen Münster

Wuppertaler SV - Fortuna Köln

18. Spieltag

Samstag, 26. November, 14 Uhr

SV Lippstadt - Fortuna Köln

SG Wattenscheid - Preußen Münster

SC Wiedenbrück - Fortuna Düsseldorf

1. FC Bocholt - 1. FC Düren

Alemannia Aachen - Rot-Weiß Oberhausen

Borussia M'gladbach II - 1. FC Kaan-Marienborn

SV Straelen - FC Schalke 04 II

1. FC Köln II - SV Rödinghausen

Rot Weiss Ahlen - Wuppertaler SV

19. Spieltag

Freitag, 2. Dezember, 14 Uhr

FC Schalke 04 II - 1. FC Köln II

Fortuna Köln - Rot Weiss Ahlen (19.30 Uhr)

Samstag, 3. Dezember, 14 Uhr

1. FC Kaan-Marienborn - SV Straelen

Rot-Weiß Oberhausen - Borussia M'gladbach II

1. FC Düren - Alemannia Aachen

Fortuna Düsseldorf II - 1. FC Bocholt

Preußen Münster - SC Wiedenbrück

Wuppertaler SV - SG Wattenscheid

SV Rödinghausen - SV Lippstadt

20. Spieltag

Samstag, 10. Dezember, 14 Uhr

SV Rödinghausen - Fortuna Köln

1. FC Bocholt - Preußen Münster

Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf II

Borussia M'gladbach II - 1. FC Düren

SV Straelen - Rot-Weiß Oberhausen

1. FC Köln II - 1. FC Kaan-Marienborn

SV Lippstadt - FC Schalke 04 II

SG Wattenscheid - Rot Weiss Ahlen

SC Wiedenbrück - Wuppertaler SV