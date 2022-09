Regionalliga: Preußen Münster freut sich auf große Kulisse im Gipfeltreffen

Der SC Preußen Münster empfängt am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) den SV Rödinghausen zum Gipfeltreffen in der Regionalliga West. Die Kulisse wird groß sein.

Über 6000 Karten hat der SC Preußen Münster bis Freitag für das Gipfeltreffen gegen den SV Rödinghausen verkauft. "Aktuell sind wir gar bei 6500 verkauften Karten", berichtet Marcel Weskamp, SCP-Pressesprecher gegen 10.30 Uhr.

Mit 8000 bis 9000 Fans rechnen die Verantwortlichen am Samstag an der Hammer Straße. Durch den bereits erfolgten Abriss der Westkurve liegt die aktuelle Kapazität bei 12.754 Zuschauern.





Beim Gegner der Münsteraner freut man sich auf jeden Fall auf die große Kulisse. "Ich freue mich einfach, dass wir es in den bisherigen acht Spielen geschafft haben, so gut zu punkten. 18 Zähler sind aller Ehren wert. Dieses Topspiel haben wir uns verdient. Ich habe gehört, dass die Bude in Münster richtig voll werden soll. Das hoffen wir doch alle, davon lebt der Fußball. Je mehr Zuschauer, desto besser", ist Carsten Rump, Trainer des SV Rödinghausen, heiß.