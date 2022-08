Regionalliga West: Schalke ll vor Spiel gegen Oberhausen in der Pflicht

Die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 hat seit dem 2. Spieltag keinen Dreier mehr eingefahren. Am 7. Spieltag steht Schalkes U23 vorm Spiel gegen RWO in der Pflicht.

Die U23 des FC Schalke 04 ist gut in die laufende Saison der Regionalliga West gestartet. Die ersten beiden Partien gegen den SV Straelen und den 1. FC Köln ll konnten jeweils mit 1:0 und 3:1 gewonnen werden. Seitdem warten die jungen Knappen auf ein Erfolgserlebnis.

Den letzten Punkt konnte die Mannschaft unter der Leitung von Cheftrainer Jakob Fimpel am 5. Spieltag beim 0:0 gegen Fortuna Köln erringen, alle weiteren Partien gingen verloren. Zuletzt gab es eine 1:2-Niederlage gegen Aufsteiger und Spitzenreiter 1. FC Kaan-Marienborn, trotz erneuter Beteiligung einiger Profispieler.

Mit Mehmet Can Aydin, Leo Greiml, Ibrahima Cissé und Kerim Calhanoglu standen gleich vier Schalker Profis im Aufgebot der Schalker U23. S04-Trainer Fimpel bescheinigte den vier Akteuren nach der Partie eine gute Leistung und erklärte, dass sich die gesamte Mannschaft trotz der Niederlage leistungstechnisch in den vergangenen Wochen gesteigert habe.

Vor dem Auswärtsspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen soll vor allem der ins Stottern geratene Offensiv-Motor von Königsblau wieder angeschmissen werden. „Es wird ein intensives Spiel aufgrund der brutalen Körperlichkeit, die da auf der anderen Seite steht. Aber wir haben unsere Schritte gemacht, bleiben bei uns und schauen dann, dass wir wieder Tore machen“, erklärte Fimpel in Bezug auf die kommende Begegnung.

Rot-Weiß Oberhausen auf Formsuche

Die kommende Begegnung könnte für die U23 von Schalke eine gute Möglichkeit darstellen, das Ruder frühzeitig wieder herumzureißen. Die Oberhausener sind ebenfalls gut in die Saison gestartet. Wenn RWO jedoch mal verloren hat, dann war es deutlich.

Die Partie gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln am 4. Spieltag wurde zwar kurz vor Schluss abgebrochen, bis dahin lagen die Oberhausener jedoch mit 1:4 zurück. Auch am vergangenen Spieltag gegen den SV Rödinghausen verlor Oberhausen klar mit 1:5. RWO-Sportchef Patrick Bauder wurde in Bezug auf die vielen Gegentore deutlich.

"Das geht gar nicht! Da müssen sich alle hinterfragen. Wir greifen als Mannschaft an, verteidigen aber auch als Team. Und da hapert es aktuell gewaltig", erklärte Bauder in Bezug auf die 15 - inklusive der vier gegen Köln ll - Gegentreffer des Vereins in der laufenden Spielzeit.