Vier Spiele ohne Sieg: Das sagte der Trainer der U23 des FC Schalke

Die U23 des FC Schalke 04 musste am 6. Spieltag der Regionalliga West eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Kaan-Marienborn hinnehmen und wartet seit nunmehr vier Spielen auf einen Sieg.

Auch mit vierfacher Profi-Unterstützung gelang der U23 des FC Schalke 04 kein Sieg gegen Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn, die dank des fünften Sieges im sechsten Pflichtspiel von der Tabellenspitze grüßen.

Der S04 widerrum wartet seit nunmehr vier Partien auf einen Dreier, obwohl die Mannschaft von Schalke-Trainer Jakob Fimpel die Chancen dazu hatte: „Brutale Effektivität auf der einen Seite und bei uns leider keine Effektivität. Wir hatten genug Möglichkeiten Tore zu machen. So haben wir in der ersten Halbzeit super angefangen und müssen eigentlich in Führung gehen. Auch hatten wir aus meiner Sicht das ganze Spiel gut im Griff und haben defensiv top gearbeitet.“

Doch in der Offensive fehlte die letzte Durchschlagskraft und auch das nötige Glück. „Wir hatten eine super Intensität über die kompletten 90 Minuten gehabt. Uns hat aber nach vorne einfach dieses Quäntchen gefehlt, um die Tore zu machen. Sicherlich hat nicht die bessere, sondern die effektivere Mannschaft gewonnen. Dementsprechend ist das Ergebnis das, was wehtut. Aber nicht das Spiel an sich“, betonte Fimpel.

Auch eine starke Schalker Schlussoffensive brachte nicht das erhoffte Ergebnis: „Unsere Schlussphase war nochmal gut. Wir haben es geschafft, die letzte Viertelstunde mit einem Power-Play anzugehen. Darum tut es dann umso mehr weh, wenn du für den ganzen Aufwand nicht belohnt wirst. Da tun mir die Jungs einfach leid.“

Mit Mehmet Can Aydin, Leo Greiml, Kerim Calhanoglu und Ibrahima Cissé standen gleich vier Schalker Profis im Aufgebot, die immer wieder ihre Qualitäten aufblitzen ließen: „Wir haben schon gesehen, was mit den Jungs möglich ist. Allein über die Flügel mit Kerim und Memo haben wir richtig viel Betrieb gemacht“, war Fimpel voll des Lobes, der allen eingesetzten Profis eine gute Leistung attestierte: „Wichtig ist, dass sie sich reinhauen. Und das haben sie alle gemacht.“

Trotz der Niederlage sah Fimpel eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft: „Aus meiner Sicht haben wir uns auch diese Woche und im Vergleich zu Rödinghausen wieder gesteigert. Aber klar müssen wir schauen, dass wir wieder effektiver werden.“

Als nächstes wartet auf die Knappen das Duell gegen Rot-Weiß Oberhausen (03.09., 14 Uhr). „Es wird ein intensives Spiel aufgrund der brutalen Körperlichkeit, die da auf der anderen Seite steht. Aber wir haben unsere Schritte gemacht, bleiben bei uns und schauen dann, dass wir wieder Tore machen“, gibt sich Fimpel zuversichtlich.