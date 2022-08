Rot-Weiß Oberhausen hat ein Abwehrtalent an Land gezogen. Der 20-jährige Michael Wentzel spielte vergangene Saison bereits in der Regionalliga West.

Rot-Weiß Oberhausen hat Michael Wentzel verpflichtet. Das gab der Regionalligist am Freitagmittag bekannt. Der Innenverteidiger kommt aus der U23 von Borussia Mönchengladbach, absolvierte dort in der Saison 2021/2022 33 Spiele in der Regionalliga West und erzielte drei Tore.

„Wir wollten die Innenverteidiger-Position noch mit einem Spieler adressieren, was uns mit der Verpflichtung von Michael geglückt ist. Er hat in seinem jungen Alter schon einige Regionalliga-Spiele absolviert und kennt die Liga daher bestens. Durch seine gute Ausbildung in Mönchengladbach wird er unseren Kader verstärken,“ sagte Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder über die Neuverpflichtung.

Michael Wentzel wechselte als 16-Jährige aus der Jugend des Karlsruher SC in die U17 von Borussia Mönchengladbach. Über die U19 landete er 2021 bei der Zweitvertretung der Fohlen. Seine Bilanz für Gladbach: 23 A-Junioren-Bundesligaspiele und 56 Regionalligaspiele.

„Ich bin sehr glücklich hier in Oberhausen zu sein. Für mich ist das der nächste gute Schritt in meiner Karriere. Von Beginn an war ich von RWO überzeugt,“ erklärte Wentzel. „Mit der Mannschaft will ich gemeinsam unsere Ziele erreichen und freue mich auf eine erfolgreiche Saison gemeinsam mit den Fans", fügte der 20-Jährige an.

Nach dem 13:0-Kantersieg über den MTV Union Hamborn im Niederrheinpokal unter der Woche, geht es für Rot-Weiß Oberhausen am Samstag (14 Uhr, RS-Ticker) in der Regionalliga West mit einem Auswärtsspiel beim SV Rödinghausen weiter. Aktuell belegt das Team von Trainer Mike Terranova den vierten Platz.