Regionalliga: Christian März über sein Comeback bei RWO

Rot-Weiß Oberhausens Neuzugang Christian März gab sein Comeback für RWO. Trainer Mike Terranova lobte die Neuverpflichtung.

Vergangene Woche wechselte Mittelfeldspieler Christian März vom TSV Steinbach aus der Regionalliga Südwest zurück zu Rot-Weiß Oberhausen. Bereits in der Vergangenheit lief März für die Oberhausener auf. Nun ist der 28-Jährige zurück an seiner alten Wirkungsstätte. RevierSport berichtete.

Am fünften Spieltag der Regionalliga West beim 3:1-Erfolg der Oberhausener gegen den SV Lippstadt gab März bereits sein Comeback für RWO. Der Neuzugang spielte von Beginn an und über die gesamten 90 Minuten. Dabei zeigte er eine starke Leistung. Oberhausens Cheftrainer Mike Terranova sprach dem Mittelfeldspieler nach der Partie ein Kompliment aus.

„Er hat sich direkt wieder angepasst. Es war, als ob er nie etwas anderes gemacht hätte. Er ist ein unglaublich wichtiger Spieler mit guter Mentalität und viel Qualität. Er kann eine Mannschaft mitreißen und hat vor dem Spiel auch eine geile Ansprache gehalten. Das fand ich überragend und damit hat er von sich aus den nächsten Step gemacht. Ich bin hundertprozentig zufrieden mit ihm”, erklärte der Trainer in Bezug auf die Verstärkung im Oberhausener Mittelfeld.

„Ich fühle mich wie zuhause”

Im Gespräch mit RevierSport sprach März über seine Rückkehr. „Nach meinem Comeback für Oberhausen geht es mir sehr gut. Ich fühle mich wie zuhause, als wäre ich nie weg gewesen. Der Empfang war sehr warm und herzlich und ich freue mich auf weitere tolle Heimsiege in unserem Stadion Niederrhein."

Auf die Frage, warum März bereits nach so kurzer Zeit schon so gut mit seinen Mannschaftskameraden harmonierte, entgegnete März: „Ich kenne die Jungs noch als Mitspieler und auch als Gegner. Letzten Monat bin ich noch bei einem Testspiel mit dem TSV Steinbach auf der anderen Seite gestanden und bereits da haben wir uns kennengelernt und gut verstanden. Es gab zwar nicht viel Zeit, um alle Abläufe einzustudieren, der Terra kennt mich jedoch noch ganz gut und hat mir beim Spiel freie Hand gelassen. Mannschaftskollegen wie Holthaus und Propheter haben schon viel in ihrer Karriere gesehen und deshalb haben wir auf Anhieb gut harmoniert. Die wissen einfach, wie man Fußball spielt.”

Als Gründe für seinen Wechsel zurück nach Oberhausen hob März besonders die sportlichen Perspektiven des Vereins hervor. „Alle Jungs sind hoch ambitioniert und ich denke, diese Saison geht wirklich was. Zum Schluss kam eins zum anderen und ich bin froh, wieder hier zu sein."