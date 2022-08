Rot-Weiß Oberhausen: Fix - RWO holt Mittelfeldmann zurück

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist der Wechsel fix: Rot-Weiß Oberhausen hat einen Mittelfeldspieler zurückgeholt.

Am Mittwoch hatte RS berichtet, dass Christian März zu Rot-Weiß Oberhausen zurückkehrt. Tags darauf folgte die offizielle Bestätigung der Kleeblätter. Der 28-Jährige läuft ab sofort wieder für den West-Regionalligisten auf. Zuvor hatte er seinen Vertrag beim TSV Steinbach aufgelöst.

"Ich freue mich sehr, dass wir Christian für uns gewinnen konnten", sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder. "Er ist auf und neben dem Platz ein absoluter Leader. Seine fußballerischen und kämpferischen Qualitäten hat er in seiner damaligen Zeit bei uns bereits unter Beweis gestellt. Somit passt er sportlich wie auch charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft."





In seinen ersten beiden Jahren am Stadion Niederrhein war März Stammspieler, insgesamt bestritt er 60 Partien für RWO, in denen der Mittelfeldmann sechs Tore erzielte und genauso viele Treffer vorbereitete. An diesem Status änderte sein Wechsel nach Steinbach nichts. März spielte immer, wurde nur einmal durch eine Verletzung ausgebremst. Auch in den ersten beiden Partien der laufenden Saison stand er jeweils für 90 Minuten auf dem Feld.

"Ich freue mich sehr wieder zurück in Oberhausen zu sein und im Stadion Niederrhein vor unseren Fans spielen zu dürfen", wird der Rückkehrer zitiert. "Ich kenne noch ein paar Spieler aus der alten Truppe und freue mich die neuen Jungs nun kennenzulernen."

Mit RWO will März nun eine erfolgreiche Saison spielen. Mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien ist das Team von Mike Terranova vielversprechend gestartet. Noch offen ist, wie das Spiel gegen die U21 des 1. FC Köln, das beim Stand von 1:4 abgebrochen wurde, gewertet wird. Sein Debüt könnte März am Samstag geben, wenn der SV Lippstadt an die Lindnerstraße kommt.